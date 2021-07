Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della nuova stagione del Milan. Il tecnico rossonero è stato confermato dalla dirigenza dopo aver conquistato l'accesso alla prossima Champions League. L'allenatore ha presentato le novità previste in questa annata e ha parlato anche dei giocatori che hanno lasciato il gruppo come Donnarumma e Calhanoglu. Mercato a parte, tutte le attenzioni si sono poi incentrate sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic e poi sulla scelta del capitano del Milan.

Si era infatti parlato molto di questo tema negli ultimi tempi. Il tecnico ha svelato subito la sua decisione, senza troppi indugi: “Il capitano sarà Romagnoli ma la forza della squadra è l’avere più capitani. Stabiliremo chi saranno i vice, ma siamo tranquilli. Sono fortunato di avere tanti leader e una squadra con un grandissimo senso di appartenenza”. Una scelta a sorpresa dato che Romagnoli era rimasto relegato in panchina nel finale di stagione lasciando spazio al tandem difensivo Kjaer-Tomori.

Si era infatti parlato tanto nei giorni scorsi, ma già sul finire della scorsa stagione, della possibilità di vedere proprio Kjaer come nuovo capitano dei rossoneri a partire dalla prossima annata. Il baluardo difensivo della Danimarca, che ha dimostrato di possedere tutte le caratteristiche di un vero leader, soprattutto dopo essersi distinto per sangue freddo, coraggio e determinazione in occasione del drammatico malore di Eriksen in campo nel corso degli Europei, non indosserà quella fascia nel Milan.

In questo momento Pioli non vuole creare ulteriore confusione in squadra, specie dopo l'addio di due elementi fondamentali nel gruppo come Donnarumma e Calhanoglu. Il tecnico rossonero ha voluto cominciare la stagione proprio come aveva iniziato quella passata, senza troppe pressioni. Romagnoli ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 e proprio in virtù delle sue esclusioni nell'undici titolare lo scorso anno, non è detto che non possa lasciare Milanello già nel corso di questa sessione estiva.

Con questa scelta di affidargli subito la fascia da capitano, l'allenatore ha voluto sicuramente caricare lo stesso difensore romano che aveva perso fiducia dopo la promozione della coppia Kjaer-Tomori nella squadra titolare. Pioli ha dimostrato di voler puntare ancora su Romagnoli, ma starà ora al giocatore capire se avrà voglia di proseguire o meno il suo percorso al Milan.