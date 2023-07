Kim arriva nel ritiro del Bayern e incrocia Tuchel: reazione travolgente, non se l’aspettava Il Bayern Monaco ha annunciato ufficialmente Kim Min-jae pubblicando sui propri account diversi filmati e foto del sudcoreano al suo primo giorno con i campioni di Germania. Tra cui un video con un Thomas Tuchel decisamente euforico nel dare il proprio benvenuto al difensore.

A cura di Alessio Pediglieri

Kim Min-jae è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bayern Monaco che lo ha accolto da autentica star, tra gli acquisti più importanti di questo calciomercato estivo. L'account social del club tedesco ha regalato diversi momenti del primo atto dell'ex Napoli in Baviera, dove si è unito ai suoi nuovi compagni e ha incontrato Thomas Tuchel, il nuovo tecnico che si è mostrato particolarmente entusiasta davanti al sudcoreano a tal punto da lasciarsi andare ad un benvenuto piuttosto caloroso.

Il trasferimento dal Napoli in Germania era oramai una notizia più che chiacchierata e si attendeva unicamente l'ufficialità da parte della società tedesca che è arrivata puntualmente nei giorni scorsi e che ha aperto le porte alla nuova avventura del centrale difensivo. Kim ha lasciato definitivamente il Napoli, passando a titolo definitivo al Bayern Monaco che sembra credere moltissimo in lui avendo pagato per intero la clausola rescissoria da 50 milioni di euro per un contratto di durata quinquennale.

A Napoli, Kim è rimasto solamente un anno ma ha lasciato un segno indelebile in una stagione indimenticabile che ha visto la conquista del terzo tricolore nella storia partenopea. Un amore passionale e intenso che è stato confermato anche dal lungo e sentito post di saluto del giocatore poco prima di essere ufficializzato dal Bayern. Un giocatore che sembra davvero essere in grado come pochi altri di creare attorno a sé un clima di spontanea e forte empatia. Come a Napoli ha subito legato con l'ambiente che lo circondava anche in Baviera sembra essersi trovato immediatamente a proprio agio, vedendo i video pubblicati dal club.

Sorridente, disponibile e subito a disposizione, Kim è apparso perfettamente integrato nella sua nuova realtà appena raggiunto il ritiro dei campioni di Germania con cui ha sostenuto il suo primo allenamento e uscita ufficiale dopo la presentazione. Tra i tanti filmati che sono subito diventati virali ce n'è uno particolare in cui si è voluto immortalare il primo incontro tra i difensore e il suo nuovo tecnico, Thomas Tuchel. Esonerato durante l'ultima stagione dal Chelsea, il tecnico tedesco ha sposato la causa del Bayern prendendo il posto di Julian Nagelsmann lo scorso marzo trascinando la squadra all'11° titolo consecutivo.

Vedendo arrivare Kim, Tuchel nel video non trattiene un entusiasmo contagioso e si lascia andare ad un sentito abbraccio: "Sono felice di vederti qui" dice poi sorridendo al giocatore. "Vedrai, te la caverai molto bene! Amerai essere qui, te lo prometto" ha poi concluso il tecnico tedesco continuando ad abbracciare sorridente e dare buffetti e pacche sulle spalle a Kim, accennando anche quello che sembra a tutti gli effetti un veloce bacio di benvenuto. Con un pizzico di imbarazzo per l'ex Napoli, travolto da un'onda d'affetto che non si aspettava.