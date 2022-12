“Keylor Navas in sovrappeso dopo Natale”: la moglie zittisce tutti con una foto in bagno Non c’era modo migliore per smentire i delatori: ecco perché la donna, Andreas Salas, ha scattato un selfie davanti allo specchio nel quale appare accanto al marito, portiere del Paris Saint-Germain.

La foto pubblicata dal Psg che ha scatenato i commenti dei tifosi francesi su Keylor Navas.

Una foto alla prospettiva ingannevole e le solite malelingue pronte a seminare maldicenza. Nel tam tam delle chiacchiere è finito questa volta Keylor Navas, il portiere della Costa Rica che ha ripreso ad allenarsi con il Paris Saint-Germain dopo aver beneficiato del periodo di riposo dopo i Mondiali. L'immagine condivisa sui social network dal club transalpino ha alimentato la discussione sulle presunte condizioni di forma dell'estremo difensore. Secondo alcuni commenti, a colpire sarebbe stato il suo stato abbastanza "rilassato" come dedotto da un semplice scatto.

La maglia a collo alto, fuori dai pantaloni, che veste "comoda" ha spinto molti tifosi francesi a criticare il numero uno reduce dall'esperienza in Qatar. Con ogni probabilità questa sera, in occasione del match di campionato contro lo Strasburgo, tra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma ma non perché Navas ha messo qualche chilo di troppo oppure per le undici reti subite nel girone con Giappone, Spagna e Germania.

Keylor Navas nello scatto pubblicato dalla consorte: il portiere mostra un fisico asciutto e perfettamente in forma.

Semplicemente, il Psg ha chiarito da tempo qual è la gerarchia dei portieri, puntando tutto sul più giovane ex milanista rispetto al 36enne che ha un contratto in scadenza nel 2024. E lo stesso Navas è rimasto solo perché nella scorsa estate non è stato possibile trovargli adeguata sistemazione. Il Napoli era sembrata la squadra più interessata a lui ma questioni economiche e di indennizzo hanno fatto naufragare l'operazione nonostante il consenso del calciatore.

Svista clamorosa. Può essere definita così la ridda di osservazioni (e illazioni) che hanno accompagnato Navas. Alcune anche molto fastidiose al punto da spingere la moglie, Andreas Salas, a pubblicare su Instagram un'altra immagine molto eloquente al riguardo.

Il portiere della Costa Rica in uscita durante il match dei Mondiali contro la Germania.

Non c'era modo migliore per smentire i delatori: ecco perché ha scattato un selfie davanti allo specchio nel quale appare accanto al marito. Navas è a dorso nudo e sorride mentre mostra il fisico asciutto, gli addominali scolpiti e nemmeno un filo di grasso addosso: "Buona notte", scrive la donna lasciando che a parlare sia la foto. Non è vero che suo marito è in condizioni di forma precarie. Non è vero che se ha scelto quell'abbigliamento per allenarsi è perché avesse qualcosa da nascondere.

Ai Mondiali la Costa Rica ha avuto un avvio disastroso contro la Spagna: quel 7-0 incassato contro le Furie Rosse ha pregiudicato il prosieguo del cammino in Coppa a causa della differenza reti. Nonostante tutto, fino all'ultima giornata è rimasto in corsa per conquistare una qualificazione insperata.