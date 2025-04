video suggerito

Kean è tornato a Firenze e può giocare contro il Betis: ma prima ci sarà un colloquio con Palladino Dopo una settimana Kean ha fatto ritorno a Firenze e potrebbe essere convocato per la semifinale di Conference League: Palladino valuterà se è pronto per scendere in campo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Moise Kean ha fatto ritorno in Italia dopo una settimana: mercoledì scorso era volato a Parigi per problemi personali e ha saltato le partite contro Cagliari ed Empoli, con il pieno appoggio della società che nel frattempo lo ha sempre appoggiato. Raffaele Palladino è rimasto in contatto con lui per tutto il tempo e oggi lo aspetta al Viola Park per riprendere gli allenamenti in vista della semifinale di Conference League con il Betis dove l'attaccante potrebbe non essere protagonista.

Secondo La Nazione il giocatore è rientrato a Firenze nella serata di ieri e oggi svolgerà una seduta a parte per capire qual è il suo stato di forma e se potrà essere mandato in campo dal 1′. Importante sarà anche il confronto diretto con l'allenatore per valutare davvero come sta e se si sente pronto ad affrontare una partita cruciale per il resto della stagione dando il suo contributo da titolare.

Kean parlerà con Palladino

Prima ancora dell'aspetto fisico, all'allenatore della Fiorentina spetterà il compito di capire se Kean è pronto psicologicamente per tornare a giocare. Una settimana fa l'attaccante era partito improvvisamente per Parigi per risolvere alcuni problemi personali che lo hanno costretto a saltare le ultime due partite di campionato con il consenso della società che non lo ha mai lasciato solo. Ieri sera è rientrato a Firenze mantenendo un basso profilo e oggi si allenerà per la prima volta al Viola Park.

Leggi anche Quando torna Kean nella Fiorentina dopo i problemi familiari: Palladino parla dei messaggi

Potrà essere convocato per la semifinale di Conference League contro il Betis ma non è certo che giocherà da titolare. Oggi si allenerà da parte e poi parteciperà a un faccia a faccia con Palladino: l'allenatore ci tiene a parlare con lui per capire le condizioni psicologiche del suo giocatore e sarà assistito anche dalla dirigenza e dallo staff medico per valutare il suo rientro all'interno della squadra.