Juventus Women show, vince la terza Supercoppa Italiana di fila: Milan battuto 2-1 in rimonta La Juventus femminile ha vinto ancora. Questa volta il successo arriva in Supercoppa Italiana dove le bianconere sono state in grado di battere 2-1 il Milan in rimonta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fantastiche e a dir poco stratosferiche. Le ragazze della Juventus Women sono davvero insaziabili. Dopo lo storico passaggio del turno in Champions League che ha consentito alla squadra di Montemurro di superare la fase a gironi (con tanto di complimenti pubblici di Massimiliano Allegri) la Juventus femminile ha vinto ancora. Questa volta il successo arriva in Supercoppa Italiana dove le bianconere sono state in grado di battere 2-1 il Milan. Una partita bella, intensa ed emozionante fino all'ultimo minuto.

A passare in vantaggio però sono le rossonere che trovano il gol sul finire di primo tempo grazie a Grimshaw che sfrutta anche una fortunosa deviazione decisiva di Pedersen. Nel secondo tempo però la Juventus prende in mano le redini della partita. Il pareggio delle bianconere arriva grazie all'autorete di Bergamaschi a inizio della ripresa. All'88' poi è la solita Cristiana Girelli a regalare di testa il gol che consegna alla Juventus la terza Supercoppa Italiana di fila. A Frosinone sono dunque le bianconere a festeggiare. Particolare successo personale per la Girelli che con questa coppa raggiunge quota dieci Supercoppa dopo i tre successi col Bardolino e le quattro con il Brescia.

"Sono orgoglioso delle ragazze, hanno trovato qualcosa in più – ha detto il tecnico della Juventus, Joe Montemurro – Il primo tempo non è stato al nostro livello, ma era una finale. Complimenti al Milan, sono molto orgoglioso del mio primo trofeo alla Juve". La Juventus con questo trofeo si conferma una delle squadre più in forma in Italia e tra quelle che hanno dimostrato una grande crescita e soprattutto continuità di progetto nel corso degli ultimi anni. Al momento la Juventus Women è anche primissima in classifica con 33 punti in campionato staccando la Roma che segue seconda con 25 lunghezze.