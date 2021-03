Weston McKennie è un calciatore della Juventus, lo sarà fino al 2025 quando arriverà la scadenza naturale del contratto. Il club ha esercitato l'opzione di acquisto e ne ha rilevato il cartellino dallo Schalke 04 per una somma di 18.5 milioni di euro, soldi che verranno versati in tre rate e ai quali potrebbero aggiungersi una serie di bonus fino a un massimo di 6.5 milioni di euro (questi vincolati a una serie di condizioni inserite fissate negli accordi tra le parti al momento dell'operazione).

Nel ruolo di centrale di centrocampo il calciatore americano (22 anni) è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano nella squadra di Andrea Pirlo. Lo testimoniano il numero di presenze (31 complessive finora, di cui 21 in Serie A e 6 in Champions) e di minuti giocati (1746), 5 le reti realizzate (4 in campionato contro Torino, Milan, Bologna, Crotone; 1 in Coppa contro il Barcellona). Due su tutte le prestazioni più efficaci offerte dal giocatore a stelle e strisce: contro i catalani nel girone di Champions e nel derby contro il Torino, in entrambi i casi ha legittimato le prove andando anche a bersaglio. Reti che fanno di lui il più giovane centrocampista di questo campionato con almeno quattro marcature all'attivo.