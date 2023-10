Juventus-Torino dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Torino è il match valido per l’ottava giornata di Serie A. Il derby della Mole tra la squadra di Allegri e quella di Juric si giocherà oggi, sabato 7 ottobre, alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e gli aggiornamenti sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus ospita il Torino nel derby della mole valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La partita tra la squadra allenata da Massimiliano Allegri e quella di Ivan Juric si giocherà oggi, sabato 7 ottobre, alle ore 18:00 all'Allianz Stadium, casa dei bianconeri, e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn. La Vecchia Signora arriva a questa sfida dopo aver pareggiato 0-0 in casa dell'Atalanta e al terzo posto in classifica a pari punti con Napoli e Fiorentina distante 4 lunghezze dalla coppia di testa formata da Inter e Milan.I granata invece nel turno infrasettimanale hanno pareggiato 0-0 in casa contro il Torino guadagnando solo 1 punto nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Juve-Torino: Vlahovic e Chiesa infortunati non saranno della partita. L'attaccante serbo ha lavorato a parte per quasi tutta la settimana a causa della lombalgia che lo affligge mentre Chiesa è rimasto fuori per un acciacco e Allegri non ha voluto rischiarlo. In attacco dunque possibile l'impiego di Milik al fianco di Kean. Juric nella sua formazione rilancia invece Tameze nel terzetto difensivo completato da Schuurs e Rodriguez.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Milik. All. Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.

Partita: Juventus-Torino

Juventus-Torino Quando: sabato 7 ottobre 2023

sabato 7 ottobre 2023 Orario: 18:00

18:00 Dove: Allianz Stadium, Torino

Allianz Stadium, Torino Diretta TV: DAZN

DAZN Diretta streaming: DAZN

DAZN Competizione: Serie A, 8ª Giornata

Dove vedere Juve-Torino in diretta TV

Juventus-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno accedere all'evento attraverso l'app scaricabile sulle proprie smart tv oppure su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox, oppure a un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Per coloro i quali abbonati sia a DAZN che a Sky c'è anche l'opzione ‘Zona DAZN' al canale 214 della piattaforma satellitare che trasmetterà la partita. Telecronaca del match affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Torino, dove vederla in streaming

Il derby della Mole tra Juventus e Torino sarà chiaramente trasmesso anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo caso gli abbonati potranno scaricarla su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure collegandosi direttamente al sito facendo acceso con le proprie credenziali.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Torino

La Juventus dovrebbe schierarsi con il classico 3-5-2 che ha fatto le fortune di Allegri in questo inizio stagione. Davanti a Szczesny in porta dovrebbero agire in difesa Gatti, Bremer e Danilo con McKennie ancora preferito a Weah sulla fascia destro e Cambiaso a sinistra favorito su Kostic. In mediana Fagioli con Locatelli e Rabiot. Davanti Kean con Milik visti gli acciacchi di Vlahovic e Chiesa che non saranno neanche in panchina.

Nel Torino invece Juric prova a rilanciare il suo 3-4-2-1 che potrebbe vedere la presenze Tameze in difesa al fianco di Schuurs e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic in porta. Fasce presidiate da Bellanova e Lazaro vista anche l'indisponibilità di Soppy. A centrocampo Ilic e Ricci con Vlasic e Radonjic che dovrebbero supportare invece Zapata in attacco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Milik. All. Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric.