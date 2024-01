Juventus-Sassuolo dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita La Juventus scende in campo contro il Sassuolo nel posticipo della ventesima giornata della Serie A, occasionalmente giocata di martedì. Le ultime novità sulle formazioni e le scelte dei due allenatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La priorità della Juventus è quella di rispondere colpo su colpo all'Inter per tenere aperta la lotta a due per lo Scudetto. Mentre i rivali nerazzurri saranno in volo per l'Arabia Saudita dove si giocheranno le Final Four della Supercoppa Italiana, i bianconeri restano a Torino dove incontreranno il Sassuolo nell'ultima partita della ventesima giornata di Serie A, eccezionalmente giocata di martedì.

La squadra di Allegri arriva all'appuntamento dopo le vittorie in campionato e Coppa Italia contro Salernitana e Frosinone, due appuntamenti che ha superato senza troppi problemi. I neroverdi invece sono chiamati a trovare continuità dopo la vittoria contro la Fiorentina dello scorso weekend, arrivata dopo una striscia di cinque partite senza trionfo in campionato. I bianconeri dovranno vedersela con le squalifiche di Gatti e Mckennie, Rabiot e Chiesa rientrano, mentre l'unico dubbio per il Sassuolo è Racic.

Partita: Juventus-Sassuolo

Quando si gioca: martedì 16 gennaio 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 20ª giornata

Dove vedere Juve-Sassuolo in TV su Sky o DAZN

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta TV solo su DAZN, attraverso l'applicazione disponibile per smart tv e accessibile tramite abbinamento. Per gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio la gara sarà visibile sul canale 214 Zona DAZN. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Juventus-Sassuolo, dove vederla in streaming

La partita tra Juve e Sassuolo sarà trasmessa in contemporanea anche in diretta streaming. Il servizio sarà offerto da DAZN tramite la sua app, disponibile per diversi dispositivi, oppure collegandosi sul sito dell'emittente tramite pc o smartphone.

Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo

Chiesa è recuperato per la partita ma potrebbe partire dalla panchina. In attacco Allegri potrebbe dare fiducia a Yildiz nel tandem d'attacco con Vlahovic, con Milik che potrebbe subentrare a gara in corso. Per il resto solita formazione con Szczesny tra i pali, Rugani, Bremer e Danilo a formare la linea difensiva, Weah e Kostic sulle corsie esterne con Miretti, Camiaso e l'ex Locatelli centrali.

Dionisi punterà sul 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, Ferrari favorito per un posto in difesa accanto a Missori, Erlic e Pedersen. Boloca ed Henrique formeranno la diga davanti al reparto difensivo, con Berardi, Thorstvedt e Laurienté a supporto della prima punta Pinamonti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi