Juve Stabia-Cremonese playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale TV Juve Stabia e Cremonese si sfidano nella partita d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B: la gara dello stadio Menti tra le squadre di Pagliuca e Stroppa si giocherà oggi, mercoledì 21 maggio, alle ore 20:30. Dove vedere in diretta tv e streaming la partita e le ultime news sulle formazioni.

A cura di Vito Lamorte

Juve Stabia e Cremonese si affrontano nella partita d'andata delle semifinali dei playoff della Serie B 2024-2025: la gara dello stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia tra le squadre di Guido Pagliuca e Giovanni Stroppa si giocherà oggi, sabato 17 maggio, alle ore 19:30. Diretta tv e streaming su DAZN.

Dopo aver eliminato il Palermo, le Vespe aprono in casa la semifinale e si troveranno di fronte la Cremo di Stroppa: la Juve Stabia non ha intenzione di smettere di sognare e dopo aver raggiunto un risultato storico vuole continuare a credere nell'impresa di giocarsi tutte le sue chance fino in fondo. Il gol di Adorante ha permesso alla squadra di Pagliuca di superare il turno preliminare ma ora arrivano al Menti arrivano i grigiorossi che nella Regular Season espugnarono Castellammare per 2-1.

La partita di ritorno si giocherà allo stadio Zini di Cremona domenica 25 maggio, finì invece 1-1 e conclusione delle due gare supererà il turno chi avrà ottenuto il maggior numero di punti: in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato (la Cremonese ha chiuso al quarto posto e la Juve Stabia quinta).

Partita: Juve Stabia-Cremonese

Dove: stadio Romeo Menti, Castellammare di Stabia

Quando: mercoledì 21 maggio

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie B 2024-2025, semifinale d'andata playoff

Dove vedere Juve Stabia-Cremonese in diretta TV

Juve Stabia-Cremonese valida per l'andata delle semifinali dei playoff di Serie B, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di accedere all'app presenti su smart tv di ultima generazione e guardare il match sintonizzandosi alla finestra dedicata all'evento.

Juve Stabia-Cremonese: dove vederla in diretta streaming

La gara tra le squadre di Pagliuca e Stroppa si potrà seguire anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN. In questo sarà possibile per gli abbonati accedere attraverso collegamento al sito di DAZN o all'app scaricabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Juve Stabia-Cremonese, le probabili formazioni

Pagliuca si affida al bomber Adorante con Candellone e Rocchetti nel trio offensivo. Stroppa si affida al tandem d'attacco Bonazzoli-De Luca.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Mosti, Pierobon, Rocchetti; Piscopo; Adorante, Candellone. Allenatore: Pagliuca.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Gelli, Pickel, Majer, Valoti, Azzi; Bonazzoli, De Luca. Allenatore: Stroppa.