Juve punita dell’UEFA per “il comportamento razzista dei suoi tifosi” contro il PSG: è ufficiale Le sanzioni della Uefa inflitte alla Juventus per le intemperanze dei suoi tifosi in Champions League.

I cori razzisti urlati dai tifosi nella partita di Champions League contro il Paris Saint-Germain costano cari alla Juventus. La Uefa non ha chiuso un occhio: sul tavolo della commissione era arrivato il rapporto dettagliato del comportamento degli ultrà bianconeri al Parco dei Principi. Ululati discriminatori e saluti romani erano entrati nel corredo accessorio di bestialità da da stadio. Urlavano slogan contro i padroni di casa, i partenopei e prendevano di mira anche il portiere dei francesi, Gianluigi Donnarumma (ex milanista e originario di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli).

Uno spettacolo vergognoso che aveva fatto da prologo all'indagine aperta dalla Federazione e sfocia nelle sanzioni comminate alla società. Non si tratta di una stangata ma i provvedimenti sono un avvertimento molto chiaro, oltre a rappresentare una macchia che al di là dei confini patrii non passa inosservata. Si spiega anche così l'indulgenza che rende il verdetto meno severo ma ugualmente grave. In caso di recidiva, infatti, quella sospensiva concessa come un'attenuante diverrà un'aggravante. Per adesso ha valore di una tirata d'orecchie ma in futuro potrebbe essere anche più dolorosa.

Le immagini dei supporters bianconeri in trasferta al Parco dei Principi di Parigi.

La Uefa ha punito il club con la chiusura parziale (1000 posti) del settore dove alloggia la parte più calda dei sostenitori, concedendo il beneficio della sospensiva che scatterà in caso di ulteriori infrazioni. Sospensiva estesa anche a un'altra sanzione: il divieto di vendere biglietti ai propri supporters per le gare in trasferta. Il provvedimento si completa con un'ammenda di 15 mila euro.