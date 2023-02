Juve penalizzata, ad Allegri qualcosa non torna: “È la prima volta che succede a campionato in corso” Il centrocampista francese è il grande flop di mercato dei bianconeri: prima problemi al ginocchio, adesso altri di natura muscolare. Non ha mai giocato e il tecnico in conferenza ammette: “Magari fra 2-3 mesi sarà in condizioni ottimali…”. Poi la riflessione sulla penalizzazione: “Non deve essere un alibi”.

Massimiliano Allegri parla alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio e torna sulla questione della penalizzazione.

Massimiliano Allegri lo chiama "indolenzimento ai flessori" ma la realtà è che Paul Pogba resterà fuori ancora dalla Juventus. L'ennesimo acciacco muscolare lamentato dal centrocampista francese lo rende ancora "spettatore" di quel che accade in campo: non ci sarà nemmeno nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio, un match che capita in un momento delicato sia per la penalizzazione in classifica (anticamera di altri procedimenti e ulteriori penalizzazioni all'orizzonte) sia per la sconfitta in casa col Monza che ha spazzato via ogni velleità di rimonta.

Quel -15 inquieta e toglie il sonno assieme alle motivazioni "sull'illecito grave e prolungato". I legali del club annunciano battaglia dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni, certi di avere un asso nella manica a corredo della strategia difensiva per convincere l'assise a cancellare la sentenza afflittiva della Corte d'Appello Federale. Quel -15 è un macigno che pesa su tutto e sul futuro ma sembra nulla a confronto dei venti che spirano anche da Nyon e sono forieri di cattive notizie (quali la possibile esclusione dalle coppe europee).

"Dobbiamo solo pensare al campo e a ciò che dobbiamo fare – dice il tecnico, che prova a tenere la barra a dritta in mezzo al mare in tempesta -. Sarà la società a difendersi per farci ridare quei punti. Mi sembra che sia la prima volta che vengano tolti punti in mezzo al campionato… vai a dormire che eri terzo e torni sotto ma dobbiamo riassestarci e fare un passo alla volta".

Paul Pogba ancora assente. Il francese questa volta s’è fermato per un problema muscolare.

Eccezion fatta per qualche apparizione in amichevole nell'estate scorsa, il centrocampista francese è il grande assente nel progetto che aveva puntato su di lui per restituire solidità, geometrie e fisicità alla zona mediana. Non ha mai giocato, complice una condizione del ginocchio complessa (la cui gestione terapeutica ha fatto molto discutere) e una serie di fastidi collaterali.

"Quando rientrano dopo tanto tempo – dice Allegri in conferenza, alla vigilia della Lazio – i giocatori fanno fatica perché devono rimettere in moto una macchina ferma da tanto. Penso a Chiesa fuori per 10 mesi o Paul da 6 mesi, dal 23 luglio. Pogba in settimana ha fatto un buon allenamento, poi ha avuto dei dolori: il motore si deve assestare e ci vuole tempo… magari fra 2-3 mesi sarà in condizioni ottimali". Ma tra due, tre mesi il campionato sarà già finito, dentro e fuori dal campo.

Allegri lo ha confermato in conferenza stampa: Vlahovic sarà titolare contro la Lazio in Coppa Italia.

All'orizzonte ci sono i quarti con la Lazio, la Coppa Italia è un trofeo che può rappresentare un ottimo analgesico (se tutto va per il verso giusto). In caso di qualificazione in semifinale è già nota l'avversaria: l'Inter che ha battuto per 1-0 a San Siro l'Atalanta. Quale Juventus si vedrà? Allegri non si nasconde, dice le cose come stanno a cominciare dalle scelte di formazione.

"Tranne Vlahovic, che quasi sicuramente giocherà titolare, per gli altri devo ancora decidere dopo la rifinitura. La gara di domani può durare anche 120 minuti e quindi le sostituzioni saranno ancora più importanti. Vedere il tridente Chiesa-Di Maria-Vlahovic è una soluzione che avevo in mente già dall’inizio, siamo partiti per giocare così. Poi le vicissitudini del calcio, Pogba fuori, Di Maria un mese e mezzo dopo la prima partita, Chiesa che non rientra, portano a trovare un assetto diverso".