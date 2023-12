Juric stupito dal Frosinone dopo il pari del suo Toro: “È un campo davvero difficile, vanno forte” Ivan Juric è rimasto stupito dal Frosinone che ha affrontato con il Torino nell’anticipo domenicale all’ora di pranzo. L’allenatore granata ha spiegato la sua sorpresa nell’affrontare un avversario del genere: “Andavano forte”.

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky e DAZN dopo il pareggio del suo Torino in casa del Frosinone. Il tecnico granata si rammarica per le occasioni non sfruttate ma allo stesso tempo riconosce i meriti di un Frosinone assolutamente perfetto che ha colpito positivamente anche lo stesso allenatore del Toro: "Qua sapevamo che era dura – ha spiegato Juric – Partita tosta come mi aspettavo, abbiamo creato tanto e pensavamo di poterla vincere ma è un campo davvero difficile, loro vanno forte".

L'allenatore del Torino ha visto bloccati diverse azioni offensive di Zapata e compagni: "Abbiamo creato tanto, c'erano momenti in cui la palla girava in area di rigore ma mancava proprio la capacità di fare gol, penseremo alla prossima ma la squadra ha trovato la sua dimensione e lo prendo come un buon punto – spiega ancora prima di parlare della condizione fisica di alcuni giocatori – Sanabria convive con una tendinite, Vlasic oggi è mancato un po' mentre Zapata ha fatto la sua partita".

Forse oggi poteva essere la partita giusta per Radonjic che resta ancora escluso dai granata e dalle idee tattiche di Juric per via di diversi comportamenti non più accettati dalla società: "Lui l'anno scorso ha fatto il record di presenze e minuti giocati e gli abbiamo dato tutto andando oltre l'amore e la pazienza – ha spiegato Juric a proposito del suo allenatore – Ultimamente non va bene ed è chiaro che mi dispiaccia tanto perché non penso sia un ragazzo cattivo ma altri hanno maggiore concentrazione lui meno".

Il giocatore non è stato nemmeno convocato contro il Frosinone: "Se lui fosse apposto come l'anno scorso in partite come queste può darti una grande mano – ha detto – Spero che lui capisca e lo aspettiamo. Siamo anche andati oltre troppe cose per farlo rendere e ora deve capire che se vuole deve cambiare il suo atteggiamento". Juric spera di recuperare uno dei giocatori più forti tecnicamente in rosa: "Deve fare un bell'esame di coscienza e quando starà bene lo accoglieremo a braccia aperte".