Juric ko nel derby di Torino crolla in diretta dopo una domanda, trattiene le lacrime: “Mi dispiace” Ivan Juric crolla in diretta dopo il ko del suo Torino nel derby contro la Juventus. Una precisa domanda sui tifosi granata fa quasi scoppiare in lacrime il tecnico granata che va via: “Mi dispiace”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Ivan Juric ce l'ha messa tutta in questo derby che il suo Torino non è riuscito a vincere contro la Juventus. L'allenatore dei granata già nella conferenza stampa della vigilia aveva chiesto uno sforzo in più alla squadra per questa partita ma non è riuscito ad ottenere ciò che voleva: i 3 punti. Il tecnico del Toro si è presentato davanti ai microfoni di DAZN visibilmente provato, a dir poco rammaricato per il 2-0 subito all'Allianz Stadium che è costato al Torino l'ennesima sconfitta in un derby di Torino.

È amareggiato Juric, e non tanto per l'atteggiamento della squadra visto in campo apprezzato dal tecnico granata, quanto per i gol subiti su calcio piazzato. Una situazione che temeva e per cui aveva chiesto massima attenzione alla squadra. A un certo punto però, poco dopo aver affrontato tutti i dettagli tecnici della partita con le domande da studio e dalla mix zone dello stadio bianconero, è Diletta Leotta a chiedergli di spendere una parola per gli instancabili tifosi del Toro. Juric scoppia quasi in lacrime e lascia la diretta: "Mi dispiace…".

Il gol di Milik per il definitivo 2–0 dei bianconeri.

Le parole di Juric vanno dritte al cuore. È davvero dispiaciuto quando sente in sottofondo ancora cantare i propri tifosi rimasti all'Allianz Stadium nel settore ospiti in attesa di poter lasciare lo stadio bianconero. “Siamo riusciti a fare buoni campionati, ora vorrei fare qualcosa in più – ha spiegato quando gli è stato chiesto un parere sul popolo granata – Per i tifosi mi dispiace veramente tanto, proprio a me personalmente".

Il tecnico granata ha spiegato il suo rammarico: "Sono a Torino da due anni e mezzo e non ho dato una gioia". Juric è quasi in lacrime e proprio per questo si toglie in fretta l'auricolare e deve lasciare la diretta. Senza parole Diletta Leotta e Massimo Ambrosini che dal campo capiscono benissimo come il tecnico sia rimasto rammaricato per non essere ancora riuscito a dare ai tifosi la gioia di vincere un derby. Sulla partita Juric è stato invece molto chiaro: "Mi dispiace aver preso gol ancora su calcio piazzato – spiega – Tutti i derby che abbiamo fatto siamo stati scadenti in questo particolare".