Jordi Alba si prende gioco del portiere dopo il rigore: segna e non riesce a trattenersi

L'Inter Miami sorride in Leagues Cup dopo la vittoria contro i messicani del Necaxa. Gli statunitensi avevano pareggiato 2-2 al termine dei tempi regolamentari e per questo la partita è finita ai calci di rigore. La vittoria è arrivata proprio dopo i tiri dagli undici metri che hanno fatto esultare la squadra americana. Unica nota stonata per i ragazzi di Mascherano è stato chiaramente l'infortunio di Lionel Messi avvenuto pochi minuti dopo il fischio d'inizio. Nonostante tutto le stesse dell'Inter Miami sono riuscite lo stesso a portarsi a casa una vittoria che vale ora.

Dal dischetto i vari De Paul e Suarez non hanno deluso le aspettative e a loro va aggiunto anche Jordi Alba il quale riesce ad essere protagonista a suo modo con un curioso siparietto andato in scena col portiere avversario Unsain. Quest'ultimo quando ha visto l'ex Barcellona dirigersi sul dischetto ha iniziato una sorta di gioco psicologico per cercare di condizionare il terzino spagnolo. Una provocazione che però gli si è rivoltata contro visto quanto accaduto dopo il tiro effettuato dallo stesso Jordi Alba.

Jordi Alba è concentrato quando si avvia a battere il rigore. Il terzino dell'Inter Miami è concentrato e per un attimo riesce a incrociare il suo sguardo con quello dello stesso portiere dei messicani. L'estremo difensore lo guarda e inizia a provarle tutte. A un certo punto gli dice qualcosa come a volergli dire: "Vediamo ora cosa sai fare". Il portiere con le braccia indica l'angolo alla sua sinistra provando a condizionare Jordi Alba. Quasi lo sfida e lo invita a calciare lì per vedere se ne fosse stato capace.

Jordi Alba sfotte il portiere avversario.

Cos'è successo sul dischetto del rigore tra Jordi Alba e il portiere

L'ex terzino del Barcellona in silenzio accetta la sfida, ricambia lo sguardo del portiere e in un attimo decide dove calciare: proprio lì. Jordi Alba calcia e la palla finisce in rete inesorabilmente. Il portiere avversario si lancia giusto un attimo dopo non riuscendo ad arrivare sul pallone. A quel punto Jordi Alba mette in scena la sua vendetta. Lo guarda, lo indica col dito mostrando un sorriso beffardo. Resta sul quel dischetto per diversi secondi col portiere dei messicani a terra disteso e sconfitto da quella sfida.