John Elkann non vuole cedere la Juventus, Spalletti in conferenza rivela: “Ce l’aveva già detto”

Elkann rifiuta l’offerta miliardaria di Tether per la Juventus: “La nostra storia non è in vendita”, e Spalletti reagisce in conferenza prima del Bologna.

John Elkann parla con il sorriso, ma l’espressione si fa seria quando ufficializza il no all’offerta messa sul piatto da Tether per comprare la maggioranza delle quote della Juventus. In un video, il CEO e azionista di riferimento di Exor, la holding che controlla il club, ha spiegato il perché né l’offerta del colosso delle criptovalute né altre saranno prese in considerazione. Il video di Elkann è arrivato praticamente in contemporanea con la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Bologna-Juve.

Il messaggio di Elkann che rifiuta l'offerta di Tether per la Juventus

L’imprenditore e dirigente d’azienda ha prima sottolineato il rapporto tra la sua famiglia e la Juventus, e quello con i milioni di tifosi bianconeri in tutto il mondo. Proprio per questa “passione” è per lui impossibile pensare di cedere il club, anche a fronte di un’offerta miliardaria con un progetto ambizioso come quello di Paolo Ardoino, amministratore delegato di Tether.

"Pensando a questa passione, a questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la squadra e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita". Una chiusura netta, e la conferma della volontà di andare avanti alla guida della società bianconera.

La reazione di Luciano Spalletti prima di Bologna-Juve

Come ha reagito Luciano Spalletti di fronte a queste parole? L’allenatore, che probabilmente già conosceva il video, non è certo rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Elkann. Anche perché lo stesso aveva anticipato i suoi programmi pochi giorni fa: "Sono arrivato da poco tempo, ma penso di poter coinvolgere anche tutta la squadra in questo discorso. Fa piacere ancora una volta sentire la forza e la passione di John Elkann e della famiglia per questo club. È chiaro che sta a noi dare sostanza e concretezza a questa passione, onorando il passato e costruendo un futuro ancora dello stesso livello, oppure migliore, come ci ha detto lo stesso John Elkann quando ci è venuto a trovare".