Joey Barton arrestato dopo una rissa in un golf club: è accusato di aver aggredito un uomo

L’ex calciatore Barton è stato accusato di aver aggredito un uomo all’esterno di un golf club e attualmente sarebbe detenuto: è stato arrestato domenica sera dopo una lite.

Le autorità del Merseyside hanno arrestato Joey Barton in seguito a una presunta rissa avvenuta nei pressi dell'Huyton and Prescot Golf Club. L'ex calciatore è accusato di aver ferito un uomo al volto e alle costole in una lite avvenuta domenica in un golf club ed è stato messo in manette insieme a un'altra persona, di cui però non è stata specificata l'identità come riporta il DailyMail. L'accusa formalizzata oggi è quella di aggressione, ma secondo le prime indagini si ipotizza che Barton potrebbe aver agito per legittima difesa per difendersi dalle minacce di un arma estratta all'esterno dell'edificio.

Barton arrestato, cosa è successo

La discussione è cominciata alle porte di Liverpool, in un golf club che l'ex calciatore frequenta. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 21:00 di domenica 8 marzo: sono stati chiamati immediatamente i servizi d'emergenza dopo la segnalazione di un uomo aggredito nei pressi dell'Huyton and Prescot Golf Club che è stato trasportato in ospedale con ferite al volto e alle costole. In manette sono finiti un uomo di 40 anni e uno di 43: si tratterebbe proprio di Barton, come dichiarato anche da un avvocato all'Alta Corte che ha confermato l'arresto e la detenzione dell'ex calciatore.

Anche un portavoce della polizia ha confermato gli arresti, aggiungendo che entrambi i fermati sono attualmente in custodia cautelare e saranno interrogati dagli investigatori per capire la dinamica, probabilmente già nel pomeriggio di oggi. Non è da escludere che l'ex calciatore abbia agito per legittima difesa dopo aver vito l'arma che sarebbe stata estratta dalla vittima, in un contesto ancora tutto da chiarire. L'aggressione è solo l'ultimo atto di sregolatezza di Barton che nella sua carriera si è guadagnato a pieni voti il titolo di bad boy: da giocatore è spesso stato protagonista di assalti a tifosi e compagni di squadra ed è finito anche in carcere per 77 giorni per aver picchiato violentemente un ragazzo.