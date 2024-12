Iwobi apre un negozio per distribuire cibo ai più bisognosi: la magia del Natale a Londra

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alex Iwobi da tanti anni è un calciatore della Premier League. Famoso per la sua professione, gli applausi se li prende stavolta per quanto ha fatto nel periodo che ha preceduto il Natale. Perché il nigeriano ha aperto un mini-market per donare cibo ai più bisognosi. Un bel gesto, non da tutti, che ha voluto spiegare: "Devo supportare chi è meno fortunato".

Iwobi ha aperto l'AleXpress per i più bisognosi

Il giocatore del Fulham e della nazionale della Nigeria, che vanta un importante trascorso all'Arsenal e all'Everton, ha deciso di vivere in modo diverso e molto più nobile il Natale, lo ha fatto mettendo a disposizione cibo ai più bisognosi. Cibo gratis che in molti hanno potuto prendere nel suo mini-market ‘AleXpress'. Sui social ha dato la notizia, ma soprattutto ha pubblicato un video nel quale ha invitato chiunque fosse in difficoltà a recarsi lì per fare la spesa gratuitamente. Iwobi ha aperto appositamente quel negozio a Londra e si è messo a disposizione.

Il calciatore del Fulham segue l'esempio dei suoi genitori

Iwobi è nato in Nigeria ma da bambini si è trasferito a Londra. Canning Town, zona dov'è il negozio, si trova nel distretto di Newham uno dei quartieri londinesi con il più alto tasso di povertù. Iwobi ha aperto il suo negozio temporaneo ‘AleXpress' dove i più bisognosi possono ritirare cibo, bevande e articoli per la casa.

Il calciatore non si prende troppo meriti e ricorda soprattutto l'esempio dei suoi genitori: "Ci piace fare qualcosa ogni Natale per cercare di restituire qualcosa – ha detto alla BBC Africa. Noi abbiamo aperto il mio Alexpress, un piccolo minimarket per provare a distribuire cibo alle famiglie che non possono acquistarlo a Natale. Ho voluto creare un luogo in cui le famiglie possono venire e prendere quello di cui hanno davvero bisogno. Se posso aiutare a vivere un Natale in modo sereno perché non farlo? Sono cresciuto vedendo i miei genitori aiutare gli altri, e il loro esempio mi ha spinto: "Ora che ho questa opportunità dovrà fare tutto il possibile per supportare chi è meno fortunato".