L'Italia vuole vincere e dopo l'amaro in bocca per lo 0-0 in Polonia proverà a farlo contro l'Olanda nella gara valida per la quarta giornata della Nations League. Gli Azzurri al Gewiss Stadium di Bergamo giocheranno una partita fondamentale in ottica qualificazione alla fase finale del nuovo torneo Uefa: la squadra di Roberto Mancini è in vetta al girone con 5 punti, con una lunghezza di vantaggio proprio sull'Olanda e sulla Polonia; e una vittoria nella partita di questa sera permetterebbe alla Nazionale allungare ulteriormente sugli Oranje del neo CT Frank de Boer. Nella sfida d'andata all'Amsterdam Arena l'Italia ha vinto per 1-0 grazie a un gol di Nicolò Barella dopo una bellissima azione corale.

Il commissario tecnico azzurro non cambierà il 4-3-3 ma si affiderà a qualche uomo diverso rispetto a Danzica: Ciro Immobile sarà il centravanti con Chiesa e Pellegrini che si muoveranno ai suoi lati, il centrocampo è intoccabile, con Barella, Jorginho e Verratti; mentre in difesa torna Chiellini al fianco di Bonucci e sugli esterni dovrebbero esserci D'Ambrosio e Spinazzola al posto di Florenzi ed Emerson Palmieri. Donnarumma difenderà i pali della porta azzurra.

Per quanto riguarda la nazionale dei Tupilani, Frank de Boer dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con un linea difensiva da Hateboer, de Vrij, Van Dijk e Blind a protezione della porta di Cillessen; a centrocampo Van de Beek e de Jong con Berghuis, Promes e Wijnaldum a supporto di Memphis Depay unica punta.

Le probabili formazioni di Italia-Olanda

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Allenatore: Mancini.

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, de Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, de Jong; Berghuis, Wijnaldum, Promes; Depay. Allenatore: de Boer.