Non è bastata la Scarpa d'Oro lo scorso anno e i 36 gol realizzati con la maglia della Lazio nel campionato 2019/2020 per Ciro Immobile. Nonostante l'ennesimo buon inizio di stagione con la maglia biancoceleste in Serie A, Roberto Mancini continua a lasciare in panchina l'attaccante campano. Contro la Polonia, in una difesa ospite che spesso traballava, la presenza di un attaccante come Immobile avrebbe potuto fare comodo agli azzurri, ma invece il bomber della Lazio è rimasto in panchina per tutta la gara. Con Belotti titolare dal 1′: "Abbiamo pensato fosse la scelta giusta, ha giocato bene e e non era una partita semplice" (le parole del ct al termine della gara sulla scelta del Gallo), Mancini non è comunque riuscito a trovare il gol con la gara terminata 0-0.

Nella ripresa si pensava che da un momento all'altro potesse arrivare il momento dell'attaccante laziale, ma invece Mancini là davanti ha preferito far giocare Kean per poi far entrare in campo il gruppo Sassuolo formato da Caputo, Berardi e Locatelli. A rigor di logica, Immobile dovrebbe giocare titolare la prossima gara per via della squalifica di Belotti, ma a questo punto non è da escludere niente, neanche clamorosi ribaltoni dell'ultimo momento con una possibile altra gara in panca per la punta laziale che a quel punto aprirebbe un caso.

Più che per il risultato, Polonia-Italia ha aperto un dibattito sul perché Mancini non abbia optato per l'ingresso di Immobile nel secondo tempo. Il gol stentava ad arrivare e sembrava che la partita degli azzurri chiedesse proprio un finalizzatore per mettere in rete le ottime palle costruite dai vari Pellegrini, Verratti ed Emerson. Ma così non è stato. Mancini ha preferito puntare su Kean (ottimo il suo ingresso) con Berardi e Caputo (meno incisivi del solito), piuttosto che cercare la soluzione più logica rappresentata proprio dall'attaccante della Lazio.

Con Mancini sulla panchina della nazionale italiana, Immobile ha segnato solo 3 gol in 9 presenze, di cui 2 nel 9-1 contro l'Armenia. Insomma, non un ottimo rendimento, che probabilmente sta portando Mancini ad adottare soluzioni diverse in attacco e con giocatori più funzionali nel suo 4-3-3 che prevede il sacrificio anche dei tre uomini d'attacco.