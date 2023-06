Italia-Colombia ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita L’Italia Under 20 gioca contro la Colombia la partita per i quarti di finale dei Mondiali argentini. Appuntamento per sabato 3 giugno alle 23:00, ore italiane con diretta TV e in streaming gratuita, sui canali Rai (Rai Sport HD e RaiPlay)

L'Italia Under 20 si è qualificata per i quarti di finale ai Mondiali di categoria e giocherà contro la Colombia oggi, sabato 3 giugno con la partita fissata per le 23:00, ore italiane. La partita si gioca in Argentina, allo stadio San Juan del Bicentenario e sarà trasmessa in diretta TV e streaming sui canali Rai e su RaiPlay.

Dopo aver battuto i pari età dell'Inghilterra per 2-1, l'Italia di Annunziata si è guadagnata l'accesso ai quarti dei Mondiali argentini. La nostra nazionale affronterà la Colombia che ha travolto la Slovacchia per 5-1. L'obiettivo adesso è conquistare la qualificazione alla semifinale che si giocherà contro la vincente della sfida tra la Nigeria, già qualificata ai quarti, e una tra Ecuador e Corea del Sud.

Le probabili formazioni di Italia-Colombia. Annunziata inisterà sugli stessi ragazzi che hanno eliminato l'Inghilterra. Centro del gioco azzurro sarà ancora una volta bomber Casadei titolare sulla linea mediana a tre con licenza di segnare. In avanti, Pafundi-Esposito la coppia di partenza. Per i sudamericani, unica punta Angel, supportato da un trio di trequartisti formato da Manyoma, Asprilla e Cortes.

ITALIA U20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Turicchia, Ghilardi, Fontanarosa; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Esposito. Ct: Nunziata.

COLOMBIA U20 (4-2-3-1): Marquinez; Ocampo, Mantilla, F.Alvarez, Salazar; J.Torres, Puerta; Manyoma, Asprilla, Cortes; Angel. Ct: Cardenas.

Dove vedere in diretta TV Italia-Colombia

Italia-Colombia, gara valida per i quarti di finale ai Mondiali Under 20, si gioca sabato 3 giugno e sarà trasmessa in diretta dalla Rai a partire dalle 23:00, ore italiane. La gara degli azzurrini sarà dunque visibile in chiaro e senza costi aggiuntivi per tutti su Rai Sport HD.

Italia-Colombia, dove vederla in diretta streaming

La sfida dei ragazzi di Annunziata ai pari età della Colombia sarà visibile anche via streaming in diretta e in modo del tutto gratuito. Italia-Colombia infatti potrà essere seguita attraverso la piattaforma RaiPlay che la seguirà in tempo reale.

Mondiali Under 20, le probabili formazioni di Italia-Colombia

Annunziata spera in una nuova impresa, dopo l'Inghilterra. La Colombia è una macchina da gol ma gli azzurri possono vantare su un meraviglioso stato di forma di Casadei, titolare nei tre in mediana, a supporto del duo d'attacco formato da Esposito e Pafundi

