video suggerito

Isakson svela le parole dell’arbitro sul mancato rigore in Lazio-Ludogorets, Baroni: “Incommentabile” Manca un rigore alla Lazio nella partita di Europa League contro il Ludogorets. L’arbitro nonostante il Var ha considerato il contatto non tale da assegnare il penalty. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio non è riuscita a scavalcare il muro del Ludogorets in Europa League. Grandi proteste della squadra biancoceleste per il mancato rigore concesso per il contatto tra Erick Marcus e Isakson. Quest'ultimo nel post-partita è tornato sull'episodio spiegando quanto dichiarato dall'arbitro sulla mancata assegnazione del penalty, anche dopo il ricorso al Var.

Manca un rigore alla Lazio contro il Ludogorets

Quando il direttore di gara era stato richiamato dai suoi collaboratori all'on field review, in tanti hanno pensato al possibile dietrofront con il possibile penalty per la Lazio. E invece niente con l'intervento del giocatore biancoverde su quello di casa, considerato non tale da poter portare al tentativo dagli undici metri. Ha rischiato tanto il numero 77 che nel tentativo di anticipare Isakson è sembrato finirci contro.

Le parole di Isakson, cosa ha detto l'arbitro sul rigore

Il giocatore laziale ai microfoni di Sky Sport ha parlato del mancato rigore spiegando: "Il contatto? Mi sono sentito toccare sia sulla gamba che allo stomaco. Per me era rigore, anche se non ho rivisto l'episodio". Come ha giustificato l'arbitro la sua scelta? "Mi ha detto che il contatto era troppo leggero per dare rigore". Al sito della Lazio poi ha confermato il suo stupore: "Penso sia la prima volta in cui vedo un arbitro che non concede il rigore dopo essere andato al VAR: ero sicuro che lo assegnasse".

Baroni punta il dito contro l'arbitraggio

Baroni molto nervoso in campo, se nelle prime interviste dopo Lazio-Ludogorets, ha voluto utilizzare la diplomazia, si è poi lasciato andare in conferenza puntando il dito contro la gestione del match dell'arbitro: "Non voglio commentare l'arbitraggio, quando una squadra fa costantemente una partita nella metà campo avversaria ed esce con sei ammoniti contro due cosa devo dire. Il rigore? Episodio incommentabile. Di certo non ho fatto i complimenti all'arbitro avrebbe dovuto dimostrare uno spirito sportivo".