Inzaghi rivela il calvario di Thuram: "Da un mese gioca solo grazie a infiltrazioni e antidolorifici" Il vistoso calo di rendimento di Marcus Thuram nel 2025 (2 gol in 14 partite) è stato finalmente spiegato da Simone Inzaghi nella conferenza pre Feyenoord di Champions League: "Ha un problema alla caviglia che non lo fa allenare come si deve. Gioca solo grazie a punture e antidolorifici". Eppure Inzaghi non lo toglie mai dal campo: "Per noi è un giocatore troppo importante"

A cura di Alessio Pediglieri

Simone Inzaghi continua a fare la conta degli infortunati della sua Inter a poche ore dalla sfida di Champions league contro il Feyenoord. Per il match di ritorno per gli ottavi di finale, diversi titolari sono ancora fuori uso e altri non in perfette condizioni fisiche. Tra questi, Marcus Thuram che ha abbassato di molto le proprie prestazioni da qualche tempo a questa parte e il tecnico ammette che c'è un problema più che serio: "Da un mese in campo con iniezioni e antidolorifici, ma è un giocatore importantissimo".

Contro il Feyenoord probabilmente resterà per tutti i 90 minuti in panchina: Marcus Thuram deve riposarsi e non solo, deve curarsi. Se ultimamente l'attaccante francese ha abbassato di molto il livello del proprio rendimento sotto porta, un motivo ci sarà e a svelarlo è stato proprio Simone Inzaghi nella conferenza di vigilia del match di martedì sera a San Siro: "Ha un problema che lo accompagna da un mese, non riesce ad allenarsi e gioca con il dolore. Domani ci sarà una opportunità per Taremi, Lautaro è disponibile, mancherà anche Correa".

Ma qual è il "problema" che affligge Thuram? "Ha un problema alla caviglia da un mese, inutile nasconderlo. Da un mese ha questo infortunio, gli dà fastidio e non riesce ad allenarsi come prima, nonostante antidolorifici e iniezioni. Non si tira mai indietro, ci sta dando una mano ma ora sto valutando" ha poi aggiunto in vista del Feyenoord. "Oggi si è allenato regolarmente, solamente domani deciderò cosa fare" ha concluso preannunciando un cambio nel tandem d'attacco che dovrebbe comporsi con Taremi e Lautaro, anche se non al meglio.

I numeri insufficienti di Thuram nel 2025: solo 2 gol in 14 partite

In effetti, i numeri di Thuram in questo 2025 sono calati vertiginosamente, soprattutto sul fronte del contributo offensivo del francese. Nelle 14 gare tra coppe e campionato disputate da inizio anno, ha trovato la via del gol solamente in due occasioni (contro l'Empoli e il Feyenoord) contro i 14 della prima parte di stagione. Ma sul fronte del minutaggio è stato comunque sempre utilizzato da Inzaghi, malgrado i problemi fisici: dall'inizio dell'anno, Thuram ha saltato solamente tre delle 17 partite giocate. Anche in questo caso Simone Inzaghi non si è nascosto, di fronte all'evidente incongruenza tra minutaggio e forma fisica: "Per noi resta comunque un giocatore fondamentale".