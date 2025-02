Inzaghi racconta i giorni vissuti dall’Inter dopo il ko di Firenze: “Si dicevano cose contro di me”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi è stato immortalato dalle telecamere subito dopo il triplice fischio della sfida che la sua Inter ha vinto contro la Fiorentina. Una partita sofferta ma portata a casa con rabbia e determinazione dai nerazzurri che hanno riscatto il pesante e inaspettato ko di Firenze nella partita di recupero giocata giovedì scorso. Il tecnico dell'Inter intervistato da DAZN non ha dimenticato i giorni successivi alla partita di questa sera. La sconfitta di Firenze è stata pesante ma Inzaghi ha cercato di preservare ambiente, gruppo e squadra.

"Abbiamo vinto tutti insieme, ragazzi e pubblico. I tifosi hanno accompagnato tutto il tempo, partita importante – ha spiegato Inzaghi che ha poi aggiunto -. Due parole per Arnautovic è giusto dirle, è un ragazzo importante per noi dentro e fuori dal campo. Merita questa soddisfazione". E poi il tecnico parla proprio di ciò che è accaduto alla vigilia della sfida di questa sera in relazione al ko subito giovedì contro Kean e compagni: "In questi giorni abbiamo cercato di ascoltare poco, tanto quello che si diceva era contro di me quindi non c'è problema".

Le parole di Inzaghi dopo la vittoria dell'Inter con la Fiorentina

A tal proposito Inzaghi ha esaltato l'Inter proprio per essere stata in grado di reagire come si deve dopo quella sconfitta: "Questi ragazzi hanno messo corsa e determinazione, giovedì la Fiorentina ci aveva punito ma stasera c'era da fare tanta attenzione". Proprio in relazione al ko subito giovedì Inzaghi ha sottolineato tra le righe come forse un po' fossero ingiustificate le critiche rivolte all'Inter:

"Il nostro percorso è ottimo tra campionato e Champions così come altre squadre che vogliono la stessa cosa che vuole l'inter ma i numeri e le statistiche sono buonissime. Contro la fiorentina avevamo già pagato ma i ragazzi sono rimasti lucidi". Ora per l'Inter ci saranno due settimane senza impegni intermedi da gestire al meglio con la speranza di recuperare gli infortunati: "Thuram e Arnautovic sono da valutare, Dimarco vedremo perché ha febbre a 38 da 5 giorni".