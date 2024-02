Inzaghi domina contro il Lecce ma rimprovera una cosa ai suoi giocatori: “Dovevamo fare meglio” L’Inter vola in campionato e si avvicina sempre di più alla seconda stella ma Inzaghi mantiene i piedi ben saldi a terra: ” Dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter non sa più perdere e lo ha dimostrato anche contro il Lecce: i nerazzurri continuano la loro grande rincorsa verso la seconda stella con il 4-0 sui salentini, l'ennesima prova di forza in una stagione dove tutto sta procedendo per il verso giusto. Nonostante una prestazione quasi perfetta anche con qualche titolare in meno, Simone Inzaghi dopo la partita ha ancora qualche appunto da fare alla sua squadra.

Non basta la porta inviolata, la doppietta da record di Lautaro (che ha superato quota 100 gol in Serie A) e neanche il terzo poker consecutivo. L'allenatore vede ancora piccole sbavature all'interno della sua macchina perfetta e ai microfoni di DAZN ha voluto sottolineare ciò che secondo lui poteva essere migliorato.

I nove punti in classifica (con una partita ancora da recuperare) non gli permettono ancora di dormire serenamente in ottica Scudetto: "No, perché mancano ancora tre mesi, tante partite, tanti punti in palio e dobbiamo migliorarci. Dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo, i ragazzi lo sanno". Una frase che appare di circostanza ma che in realtà nasconde dietro un'analisi su diverse situazioni in cui Inzaghi vorrebbe la massima attenzione di tutti. Nonostante il 4-0 l'imperativo è quello di alzare ancora di più l'asticella e c'è una situazione in cui l'allenatore vorrebbe un atteggiamento diverso: "Dobbiamo migliorarci, sull'1-0 l'occasione di Blin dovevamo fare meglio".

Piccole sfumature che avrebbero potuto cambiare il corso della partita, anche se alla fine tutto è andato per il meglio. Inzaghi non dimentica di dare i meriti anche al cammino del Lecce: "I ragazzi stasera su un campo difficile contro una squadra che in casa sta facendo il campionato tranquillo e costruito 24-25 punti tutti in casa…poi sapevamo la Champions quanto costa a livello di energie".

I nerazzurri scappano in avanti, tracciando un solco lungo nove punti con il secondo posto: il campionato sembra ormai indirizzato verso l'Inter che sta costruendo il suo grande successo giornata dopo giornata.