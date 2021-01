Diramate le formazioni ufficiali del match di questa sera tra Inter e Milan in programma a San Siro e valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. Gli allenatori Antonio Conte e Stefano Pioli hanno diradato gli ultimi dubbi per quanto riguarda i rispettivi undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto nella partita dello Stadio Meazza. Tra i nerazzurri nella formazione di partenza Kolarov, Perisic e Sanchez, tra i rossoneri confermati Theo Hernandez, Kessié e Ibrahimovic.

Nell'Inter infatti insieme a De Vrij e Skriniar c'è il serbo Aleksandar Kolarov come centrale di sinistra nella difesa a tre al posto di Bastoni che parte dalla panchina. Ivan Perisic agirà invece da esterno sulla corsia mancina con Matteo Darmian dirottato sulla fascia destra. In mediana al fianco di Brozovic e Barella ci sarà Arturo Vidal preferito ad a Gagliardini. In attacco confermata la coppia Sanchez-Lukaku.

Nel Milan invece Diogo Dalot ha vinto il ballottaggio con Davide Calabria per il ruolo di terzino destro e comporrà il quartetto difensivo con i due centrali Kjaer e Romagnoli e il laterale opposto Theo Hernandez. Conferma da titolare per il nuovo acquisto Soualiho Meité che insieme a Kessié formerà la diga di centrocampo che agirà alle spalle dei tre trequartisti Leao, Saelemekers e Brahim Diaz. Da unica punta agirà invece Zlatan Ibrahimovic.

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan di Coppa Italia

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.