Insigne supplicato dai tifosi turchi: si scatena una tempesta d’amore sui social Sono bastate le voci provenienti dalla Turchia relative a Lorenzo Insigne per scatenare i tifosi del Galatasaray sui social.

Non è un bel momento per Lorenzo Insigne, fermo ai box per infortunio dal match d'esordio del suo Toronto nell'attuale stagione di Major League Soccer. Lo scorso 25 febbraio la formazione canadese in cui giocano anche gli altri due italiani Bernardeschi e Petretta era impegnata a Washington contro il DC United: Insigne si fermò alla mezzora del primo tempo, uscendo poco dopo tra le lacrime.

L'ex capitano del Napoli sembrava essersi ripreso in tempo per rientrare nella prima partita in casa del Toronto, il 12 marzo contro il Columbus Crew, ed invece ha avuto una ricaduta del problema all'inguine: un'assenza – destinata a durare ancora un paio di settimane minimo – che è costata finora parecchio alla squadra allenata dall'ex Ct statunitense Bob Bradley, visto che nelle prime tre partite di campionato sono arrivati solo due punti. Il Toronto ha rialzato la testa alla quarta giornata, ottenendo la sua prima vittoria sabato scorso tra le mura amiche contro l'Inter Miami.

Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto: ha firmato fino al 2026

Adesso la classifica della Eastern Conference sorride un po' di più al club canadese, che è comunque solo ottavo, ai bordi della zona che al termine della regular season qualificherà per quei playoff desolatamente mancati l'anno passato. È chiaro che molte delle ambizioni del Toronto passano per le giocate e i gol di Insigne, su cui è stato fatto un investimento pesante fino al 2026, con un contratto che al netto gli assicurerà poco meno di 8 milioni a stagione.

Una scelta di vita comprensibile viste le cifre in ballo, e che tuttavia nelle ultime ore è tornata in discussione in seguito alle voci che dalla Turchia vorrebbero il Galatasaray – attuale dominatore della Super Lig – interessato a rinforzarsi ulteriormente col 32enne attaccante partenopeo. Il ‘gancio' dell'operazione sarebbe Dries Mertens, ex compagno di Insigne al Napoli, che è approdato a Istanbul l'estate scorsa.

Il diffondersi di questi rumors ha scatenato i tifosi giallorossi, che hanno inondato un post del Toronto – condiviso col profilo di Insigne – con una marea di commenti tutti uguali: "Vieni al Galatasaray!". Una supplica di massa, una tempesta d'amore che ha travolto Lorenzo, ma che difficilmente si trasformerà in qualcosa di più: lo stipendio dell'attaccante campione d'Europa è fuori scala anche per un club molto ricco come i Cimbom.