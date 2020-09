Il Napoli ha iniziato la stagione vincendo per 2-0 in casa del Parma, i gol li hanno realizzati nella ripresa i soliti noti: Mertens e Insigne, che hanno trovato la rete quando Gattuso ha cambiato il modulo e si è messo a giocare con il 4-2-3-1. Entrambi gli attaccanti del Napoli hanno migliorato il proprio score con il club di De Laurentiis. E il ‘Capitano' ha confermato di essere uno dei giocatori più lesti a mettersi in forma. Per il terzo anno consecutivo ha fatto gol nella prima giornata.

Il Capitano eguaglia il primato di Marek Hamsik

Insigne entra subito in condizione e per il terzo anno consecutivo è riuscito a segnare nella gara d'esordio del campionato. Due anni fa, nell'agosto del 2018, ci era riuscito nella prima di Ancelotti in un vittorioso 2-1 sulla Lazio, gara disputata all'Olimpico, mentre l'anno seguente Insigne segnò in un rocambolesco 4-3 del Napoli che batté la Fiorentina. E oggi, curiosamente ancora in un match giocato fuori casa, il numero 24 partenopeo ha segnato nella gara d'esordio. L'ultimo a farlo per tre volte consecutive alla prima giornata era stato Marek Hamsik.

Insigne esalta Osimhen

Con Osimhen in campo il Napoli ha cambiato pelle e l'attaccante nigeriano è stato esaltato da Insigne che lo ha paragonato a Cavani. Parlando con Sky l'attaccante azzurro ha celebrato anche la sua 350esima partita con gli azzurri: