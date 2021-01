Kostas Manolas è uscito dal campo nel corso di Udinese-Napoli a causa di un infortunio. Il difensore greco è stato sottoposto, oggi, agli esami strumentali, che non hanno sciolto tutti i dubbi sulla sua eventuale partecipazione alla Supercoppa con la Juventus, in programma mercoledì 20 gennaio. L'ex della Roma ha riportato una ‘distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno'. I tempi di recupero sono da valutare, lo stop è di almeno una settimana. Certa la sua assenza contro la Fiorentina. Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Manolas:

Kostas Manolas, uscito domenica dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli, si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali, presso la Clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro.

Manolas a rischio la Supercoppa Italiana

Gattuso sapeva che sarebbe stato difficile avere Manolas a disposizione per la Supercoppa Italiana, che disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Juventus campione d'Italia. L'assenza del greco sarebbe molto pesante per gli azzurri che stanno provando a recuperare Koulibaly, infortunatosi il 20 dicembre in occasione del match con la Lazio e convocato contro l'Udinese. Il senegalese proverà a essere a disposizione per la gara di Coppa Italia con l'Empoli, cercherà di giocare almeno una mezz'ora.

La possibile coppia difensiva del Napoli per la partita con la Juventus

Contro la squadra di Dionisi il Napoli in difesa dovrebbe schierare Maksimovic e nuovamente Rrahmani, che è uscito male dalla sua prima partita dall'inizio con il Napoli. Proverà a trovare minutaggio KK per poi provare a essere pronto per la Supercoppa. In caso contrario con Maksimovic potrebbe esserci addirittura uno tra Hysaj e Di Lorenzo. Sempre che non riesca a recuperare Manolas.