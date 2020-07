Quella di Juventus-Lazio poteva essere la notte di Gonzalo Higuain. Invece si è fermata all'infortunio nel riscaldamento: l'attaccante argentino ha accusato un problema muscolare che l'ha costretto al forfait, dopo che Maurizio Sarri l'aveva preferito a Paulo Dybala nell'undici titolare. Il Pipita ha accusato una lieve fitta alla coscia, divenuta più fastidiosa con il passare dei minuti. Fino a quell'ultimo tiro, scagliato con rabbia verso la porta e seguito da un gesto di stizza: in quel momento, prima di lasciare il campo, Higuain ha realizzato di non essere in grado di giocare regolarmente.

La scelta di Sarri aveva rappresentato una discreta sorpresa, dopo che il Pipita era già partito titolare in occasione dell'ultima giornata di campionato, contro il Sassuolo. Chiudendo con un gol all'attivo e segnali positivi, dopo le deludenti uscite che lo avevano visto protagonista nelle settimane precedenti. Da qui la decisione di Sarri di rinnovargli la fiducia anche contro la Lazio: rispetto a Dybala, è sempre stata presente, nel mondo Juve, la convinzione che Higuain rappresentasse la miglior spalla possibile per Cristiano Ronaldo, secondo il suo profilo tecnico un po' da centravanti, un po' da trequartista. L'interprete perfetto per dialogare con il portoghese e mandarlo in porta.

Higuain: condizioni e tempi di rientro

Era questa l'idea di Sarri anche per la sfida contro la Lazio, ma il destino ha scombinato i suoi piani. E adesso c'è ansia per conoscere i tempi di recupero di Gonzalo Higuain, a poco più di due settimane dalla ripresa della Champions League e dal ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Occasione in cui – considerando la sconfitta rimediata in Francia nella gara di andata – la Juventus avrà bisogno di tutta la sua potenza di fuoco in attacco. Compreso Higuain.