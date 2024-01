In manette la mamma di un campione del Manchester City: “Sono come un animale quando bevo” La madre di Phil Foden, la 44enne Claire Rowlands, è stata arrestata dopo aver fatto scoppiare il caos in un locale notturno: “Sono come un animale quando bevo”, ha detto mentre sfidava gli agenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nelle ultime ore i tabloid inglesi hanno dato ampio spazio alla vicenda non esattamente apprezzabile che ha visto protagonista la madre del calciatore del Manchester City Phil Foden. Un video mostra la 44enne Claire Rowlands mentre viene ammanettata dagli agenti dopo essere stata cacciata da un locale in seguito a un'animata discussione con un uomo alimentata dall'abbondante uso di alcol. La vicenda ha avuto luogo lo scorso 9 settembre al Bentley’s Sports Bar & NightClub, una discoteca di Towyn, nel Galles settentrionale, e si è risolta solo questa settimana con la sentenza del tribunale che ha condannato la donna.

Phil Foden è cresciuto nelle giovanili del Manchester City

La Rowlands, che ha ammesso di essere ubriaca quando è apparsa davanti al giudice, aveva bevuto tequila e vodka durante una serata fuori con alcune amiche. I buttafuori del locale l'hanno espulsa per la lite che lei stessa aveva fatto iniziare quando aveva afferrato un berretto da baseball di un altro avventore, il 42enne Paul Shortman, e lo aveva buttato a terra. Poi la situazione è ulteriormente degenerata e a quel punto le è stato chiesto di lasciare il locale. Le cose sono peggiorate quando la madre di Foden si è scontrata con i poliziotti che nel frattempo erano stati chiamati sul posto.

La clip di 52 secondi presentata in tribunale mostra Claire sfidare in modo aggressivo gli agenti: "Dai, cosa ho fatto? Non affrontatemi finché non avete le prove. Sono come un animale quando bevo". Le riprese fatte con la bodycam fanno poi vedere la donna urlare ai poliziotti di "andarsene a fanculo" prima di essere ammanettata e arrestata.

Davanti al giudice la Rowlands si è poi giustificata così: "Ero ubriaca. Era solo un po' per divertimento, un po' per scherzo. Non potevo credere che avrei potuto finire nei guai per aver tolto il cappello a qualcuno. Non volevo ferirlo o fargli del male e potete vederlo nel video. Era solo uno scherzo che è stato preso nel modo sbagliato".

Due giorni fa la madre di Foden, sempre più un pilastro inamovibile del City di Guardiola (11 gol e 8 assist finora quest'anno), è stata prosciolta dall'accusa di aver aggredito il signor Shortman ma è stata multata di 100 sterline, con ulteriori 85 sterline di spese processuali e altre 40 per aver precedentemente ammesso di essere "ubriaca e disordinata in un luogo pubblico". Dopo la sentenza, Claire ha lasciato il tribunale coprendosi la testa col cappotto, accompagnata dal marito, il 45enne Phil Foden Sr. La coppia amministra la PWF Management Ltd, che prende il nome dalle iniziali del figlio, Philip Walter Foden.