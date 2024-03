In Coppa d’Africa a 17 anni ma è più vecchio: lo scandalo dell’età fasulla travolge il Camerun di Eto’o Sono ben 62 i calciatori che la Federazione è stata costretta a sospendere perché scoperti con una doppia identità o comunque senza riscontri anagrafici ufficiali a cui risalire. Il caso più eclatante è quello di Douala, convocato nelle recente edizione del torneo continentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Wilfried Nathan Douala diceva di avere 17 anni ma nessuno gli ha mai creduto. A vederlo da vicino, coi tratti somatici che tradiscono fattezze di una persona che ha almeno il doppio dell'età dichiarata, era davvero difficile raccontarlo come un adolescente che s'affaccia sul palcoscenico del calcio continentale.

E adesso, dopo un'indagine che s'è conclusa con la sospensione di ben 62 giocatori (tra cui anche lui), in Camerun è scoppiato l'ennesimo scandalo per le dichiarazioni mendaci dei tesserati, tutti scoperti con una doppia identità o comunque senza riscontri anagrafici ufficiali a cui risalire. In buona sostanza, complici anche in molti casi le difficoltà di censire in maniera precisa e chiara la popolazione, hanno sempre mentito sulla data di nascita producendo documentazioni fasulle, alterate.

Il provvedimento adottato dalla Federazione guidata dall'ex calciatore, Samuel Eto'o, è devastante e colpisce i club della A-League. In particolare, Douala e altri sei compagni di squadra del Victoria United (club che risulta tra i più colpiti dai provvedimenti). La situazione peggiore è quella in cui versa lo Young Sport, formazione che da ora in avanti non potrà contare su ben 13 calciatori definiti non idonei per assenza di requisiti certi sulle loro identità.

La pratica della doppia identità è nota dolente abbastanza comune nel continente africano. In particolare nei tornei di categoria inferiore è quasi impossibile stabilire con sicurezza documentale quale sia l'età reale degli atleti che in campo hanno sembianze da adulti. Com'è possibile una situazione del genere? Non è solo colpa dei diretti interessati ma delle condizioni contingenti e ambientali che favoriscono questa forma di illecito: buona parte degli abitanti di alcune zone del Paese non dispone di alcun certificato ufficiale e fare stime plausibili sull'età della popolazione è impresa ardua.

Il caso che ha destato maggiore scalpore rispetto all'ultima indagine è proprio quello di Douala, che ha anche partecipato all'ultima edizione della Coppa d'Africa: ha sempre dichiarato di avere 17 anni ma in realtà a molti è sembrato molto più vecchio e per nulla somigliante a un ragazzo che sta per compiere la maggiore età. In Italia è divenuto iconico il caso di Eriberto-Luciano del Chievo così come il sospetto che l'ex laziale, Minala, avesse mentito sulla propria età. Queste sospensioni aprono una voragine nel campionato camerunese, poiché la maggior parte delle squadre sarà ormai privata di buona parte dei propri giocatori.