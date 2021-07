A Monaco di Baviera Lorenzo Insigne ha vissuto una delle partite più belle della sua carriera. Con la maglia numero 10 della Nazionale ha realizzato un gol bellissimo, il 10° con l'Italia e questo gol ha permesso agli Azzurri di battere per 2-1 il Belgio, una delle grandi favorite per il successo finale. Insigne a fine partita ha vinto anche il premio di Man of the Match. La prodezza ha fatto il giro del mondo e ha avuto grande risalto anche in Argentina, dove il ‘Magnifico' è stato esaltato e sono stati fatti addirittura dei paragoni con Diego Armando Maradona.

Il numero 10, il talento e il Napoli

Un gol strepitoso quello segnato da Insigne che con un tiro a giro, che è il suo marchio di fabbrica, ha messo il pallone nell'angolino, non ha lasciato scampo a Courtois, il miglior portiere degli ultimi Mondiali, e ha chiuso una galoppata strepitosa. In Argentina Insigne è stato celebrato con tutti gli onori. ‘Olè', uno dei principali quotidiani sportivi, ha scritto: "Insigne ha cose di Maradona". Lì, nella terra del ‘Diez', hanno sottolineato il numero 10 sulle spalle, il grande talento, e hanno ricordato gli omaggi fatti da Insigne e Maradona, a cominciare dal tatuaggio sulla coscia, che in parte è nascosto quando gioca, senza tralasciare il commovente post pubblicato poche ore dopo l'addio di Diego, lo scorso 25 novembre.Un messaggio sentito, con a corredo una bella foto. Un legame forte tra i due, che si sono conosciuti quattro anni fa in occasione di un Real Madrid-Napoli di Champions, che non è stato dimenticato.

La stories di Dalma, una delle figlie di Maradona

Ha notato Insigne anche Dalma, una delle figlie di Maradona, che nelle stories pubblicate sul profilo Instagram ha condiviso un'immagine di Insigne che esulta dopo il gol del raddoppio e nell'immagine postata si vede bene il tatuaggio di Diego Armando Maradona sulla coscia del numero 10 dell'Italia. E anche lui, come molti tifosi e tanti media argentini, applaudono Insigne e l'Italia.