video suggerito

Immagini di un videogioco al posto dei gol delle qualificazioni Mondiali: l’errore imbarazzante in tv Un canale televisivo serbo manda in onda le immagini di un videogioco al posto dei gol delle qualificazioni ai Mondiali 2026: l’errore è imbarazzante. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I tifosi si aspettavano di vedere i gol della Serbia contro l'Andorra, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ma si sono ritrovati davanti alle immagini di un videogioco. Un canale televisivo serbo è diventato virale dopo un bizzarro errore nella messa in onda degli highlights della partita che si è giocata al Dubočica Stadium di Leskovac: invece della tripletta di Mitrovic sullo schermo è apparso un video che sembrava tratta da eFootball della Konami.

A fare questo errore è stata la Nacionalna Televizija Happy, meglio conosciuta come Happy, che avrebbe dovuto trasmettere i momenti salienti della vittoria della Serbia su Andorra di martedì scorso e invece ha lasciato tutti a bocca aperta.

Immagini di un videogioco al posto dei gol delle qualificazioni Mondiali: errore imbarazzante in tv

La Serbia ha esultato per la tripletta di Aleksandar Mitrović nella gara contro l'Andorra che ha portato a 4 punti la selezione di Stojkovic nel gruppo K delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. I tifosi serbi che si aspettavano di vedere le immagini dei gol dell'attaccante dell'Al-Hilal nel notiziario post-partita di Happy sono rimasti spiazzati quando di fronte si sono ritrovati le azioni di un videogioco e non la partita vera e propria.

Nel video può sentire la conduttrice del telegiornale di Happy descrivere i gol di Mitrovic ma il filmato mostrato sullo schermo sembrava essere tratto da eFootball della Konami: la situazione è andata avanti per più di 20 secondi prima che il segmento terminasse e le immagini tornasseero sulla presentatrice

Secondo alcuni media locali la presentatrice non si è accorto dell'errore e per questo motivo è andata avanti senza battere ciglio, mentre altri dicono che l'abbia fatto proprio per evitare che la situazione diventasse ancora più grottesca.

Mitrovic segna 3 gol e la Serbia ci crede: vuole il secondo posto del gruppo

Serbia e Andorra sono entrambe nel Gruppo K, insieme a Inghilterra , Lettonia e Albania. I tre gol segnati Mitrovic, oltre a rappresentare la sua quarta tripletta in nazionale, sono un segnale importante in vista delle prossime sfide della nazionale serba: i ragazzi di Stojkovic vogliono il secondo posto del gruppo e giocarsi le loro chance ai play-off.

Intanto Mitrovic, che ha segnato 68 gol in 79 partite all'Al-Hilal dal 2023, potrebbe tornare in Premier League quest'estate: il Manchester United, l'Everton e il West Ham avrebbero fatto i primi passi per riportarlo in Inghilterra.