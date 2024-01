Il video dell’aggressione ad un tifoso del City: violenza inaudita nel tram, non può scappare Un filmato mostra la brutale aggressione ad un tifoso del Manchester City su un tram al termine del match di FA Cup vinto dalla squadra di Guardiola sull’Huddersfield. Nessuno si è fatto ancora avanti per denunciare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il ‘modello inglese' con cui si è debellato il fenomeno degli ‘hooligans' negli stadi, ispirato alla tolleranza zero, ha sicuramente avuto gli effetti desiderati, ma soltanto per quanto riguarda quello che avviene negli impianti. Non significa che i teppisti travestiti da tifosi siano magicamente scomparsi, ma semplicemente che non possono scatenarsi sugli spalti. Che la violenza esista ancora nelle tifoserie inglesi, lo rende drammaticamente esplicito un video shock che mostra la brutale aggressione ad alcuni tifosi del Manchester City, di cui uno si ritrova stordito col volto insanguinato, senza alcuna possibilità di sottrarsi ai picchiatori.

La rissa è scoppiata domenica pomeriggio, al termine della partita di FA Cup vinta dal City sull'Huddersfield per 5-0. Il match si è giocato a Etihad Stadium e dopo il fischio finale gli spettatori sono sfollati, ma alcuni tifosi di sponda opposta si sono ritrovati su un tram Metrolink, ovvero il sistema metrotranviario che serve la città di Manchester. Uno spazio angusto ed ovviamente senza via d'uscita dal mezzo in corsa.

Il filmato girato da uno dei passeggeri è di una violenza selvaggia: si vedono due giovani presi a pugni sulla testa nella carrozza gremita. Uno dei due si tiene le mani sul viso nel tentativo di parare i colpi, presumibilmente provenienti da un tifoso dell'Huddersfield. Ad avere la peggio è l'altro, che indossa una maglietta del City: già colpito una prima volta e con la faccia grondante sangue, viene preso in pieno da un secondo devastante cazzotto che lo fa barcollare mentre si aggrappa alla ringhiera per sostenersi.

In sottofondo si possono sentire altre persone che gridano "lasciatelo, lasciatelo", mentre i compagni delle vittime cercano di sedare la rissa. Qualcuno chiede al tifoso ferito: "Stai bene ragazzo?". Al che il giovane, palesemente sotto shock, annuisce con uno sguardo stordito.

"Nessuno si è fatto avanti in questa fase per denunciare l'incidente, ma incoraggiamo eventuali testimoni e la persona colpita a mettersi in contatto direttamente con la polizia di Great Manchester il prima possibile", ha poi dichiarato Danny Vaughan, capo di Metrolink.