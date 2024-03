Il video della reunion dell’Inter del Triplete tra le birre: “L’abbiamo vinto così” I campioni del Triplete dell’Inter si sono ritrovati per giocare una partita benefica, regalando aneddoti su quella stagione: “Thiago Motta mangiava la carbonara prima delle partite, mai visto” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

I campioni del Triplete tutti insieme, ancora con i colori nerazzurri addosso: i giocatori che nel 2011 hanno vinto campionato, Coppa Italia e Champions League con l'Inter si sono uniti per scendere in campo insieme con l'Inter Forever, la squadra formata da ex giocatori che girano per il mondo giocando partite benefiche. Questa volta il gruppo ha fatto tappa in Georgia, ma durant il viaggio c'è stato ampio spazio per aneddoti e racconti di quella fantastica stagione.

A diventare virale è uno spaccato in pullman, con Materazzi che riprende la scena dei suoi ex compagni di squadra intenti a sorseggiare delle birre. Con lui ci sono Maicon, Julio Cesar, Sneijder e Pandev, seduti sui seggiolini mentre ricordano gli aneddoti del passato. Tutti hanno una bottiglia in mano ed è proprio da lì che nasce una delle tante storie che insieme hanno condiviso in quella stagione: il discorso si sposta immancabilmente sul Triplete e sulla "formula segreta" che tutti insieme hanno utilizzato per vincere.

"Come vinci il triplete, lo abbiamo vinto così lo possiamo dire", con un cenno di consenso arrivato anche da parte di Sneijder che ha continuato a sorseggiare la sua birra: "Così vinciamo anche noi". L'allusione è ovviamente alle birre che i giocatori tenevano in mano e con le quali si stavano caricando prima della partita amichevole in Georgia. Un momento divertente in cui si sono lasciati andare a qualche piccolo retroscena di spogliatoio.

Intanto Pandev era sullo sfondo, intento a parlare con Maicon e a gesticolare. Lui è stato l'ultimo a unirsi al gruppo, nel mese di gennaio, quando nell'aria c'era il profumo della grande impresa. Materazzi gli ha chiesto di parlare del suo arrivo: "La prima volta che sei arrivato da noi a gennaio hai pensato che potessimo vincere tutto?". Il macedone è scoppiato in una grande risata prima di procedere con il suo racconto.

"Era impossibile. Dopo quello che ho visto nel primo mese mi sono spaventato. Thiago Motta mangiava la carbonara prima delle partite, non l'avevo mai vista. Io mangiavo bresaola e rucola". Una frase condita da un'espressione di grande sconforto per la disparità della dieta rispetto a quella del suo compagno che ha generato tantissime risate fra i presenti sul pullman.