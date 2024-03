Il video della giornalista assediata dai tifosi a Bilbao: “Pensavo che ci avrebbero ucciso” La giornalista spagnola Marta Garrido ha pubblicato sui social un video angosciante in cui si vede l’assedio dei tifosi dell’Athletic Bilbao all’arrivo del bus dell’Atletico Madrid prima della sfida di Copa del Rey: immagini terribili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il giorno dopo la Spagna si risveglia sotto shock per gli episodi di selvaggia violenza che hanno fatto da contorno – alla fine prendendosi la scena e oscurando la bella vittoria della squadra di casa – al match tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, semifinale di ritorno della Copa del Rey. I baschi hanno distrutto la squadra di Simeone 3-0, dopo aver già vinto all'andata 1-0, e si sono qualificati per la finale in cui affronteranno il Maiorca. Tutto passato in secondo piano di fronte a quanto accaduto per le strade di Bilbao e all'esterno dello stadio San Mames.

Scene di follia alimentata dalla classica sensazione di impunità che alberga nel branco di bestie travestite da tifosi del Bilbao che hanno atteso l'arrivo dapprima dei sostenitori avversari in città e poi del bus dell'Atletico allo stadio per scatenarsi. In particolare l'assedio al San Mames – perché di questo si è trattato, con modalità di guerra – è stato documentato con un video davvero angosciante pubblicato su X da una giornalista di Movistar Plus, Marta Garrido.

Sono immagini terribili, davvero inaccettabili in una società civile. A separare chi sta all'interno dall'invasione degli ultras del Bilbao ci sono soltanto delle porte con maniglioni antipanico: basterebbe che ne cedesse una sola perché si verifichi una tragedia. "È la prima volta che ho paura in uno stadio di calcio – ha scritto la giornalista iberica – Dopo l'arrivo del bus dell'Athletic al San Mames. Hanno abbattuto le recinzioni e hanno cercato di entrare nello stadio. Questo è quello che abbiamo vissuto in prima persona, pensavo che ci avrebbero ucciso".

In un successivo post la Garrido ha poi precisato di non voler fare di tutta l'erba un fascio: "Preciso che in nessun momento ho detto che si tratta di tutti i tifosi dell'Athletic, solo un gruppo di pazzi a cui importa poco del calcio. E se fosse stato al Metropolitano, al Bernabeu o all'Anoeta, avrei detto la stessa cosa, ma oggi mi è successo qui". Davvero una brutta notte per il calcio e per tutto lo sport spagnolo.