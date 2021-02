"Carissimo Josè". Così inizia il pensiero che Sahlil Arora, un tifoso indiano di New Delhi ha voluto regalare a Josè Mourinho su una pagina (a pagamento) del quotidiano londinese "Enfield Independent". all'indomani della sconfitta del Tottenham, contro il sorprendente Brighton, lo scorso 31 gennaio in Premier League. Nessun rammarico o sostengo per lo Special One ma semplicemente l'occasione per prenderlo in giro pubblicamente. Sahlil ha infatti approfittato di una vincita alle scommesse – proprio grazie all'1-0 del Brighton sugli Spurs – per incassare una cospicua vincita, superiore ai 5.600 euro. Per spenderne circa 5 mila pubblicando il suo originale annuncio sul quotidiano.

Il ko del Tottenham in campionato ha permesso infatti al tifoso indiano di vincere la propria scommessa, insieme ad altri risultati corretti, per un totale di quasi 6 mila euro. Parecchi soldi, in tempi di difficoltà economica generale, ma Sahlil ha deciso di ‘reinvestire' subito gran parte della somma in una scelta a dir poco originale: spendere quasi tutti per vedere pubblicato un suo messaggio canzonatorio rivolto al tecnico portoghese.

Caro Josè,

Questo annuncio l'ho pagato con le 5.000 sterline che ho vinto quando il Tottenham ha perso contro il Brighton. Qui c'è un trofeo speciale per ringraziarti. Potrebbe essere l'unico che vincerai in questa stagione

Uno sfottò bello e buono, finito sulle pagine del tabloid londinese e letto da moltissimi inglesi, tifosi Spurs e non: l'obiettivo di Shalil era quello di prendere in giro lo Special One e il risultato è stato decisamente virale. Il Tottenham, in ritardo in classifica, era incappato lo scorso 31 gennaio nella sconfitta esterna del Brighton che sette giorni più tardi fermerà anche il Liverpool campione in carica. Un'occasione unica per Shalil per festeggiare in modo davvero originale: ricordare a mister ‘zeru tituli' che quest'anno potrebbe capitare proprio a lui restare con la bocca aperta.