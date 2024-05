video suggerito

Bagnaia cade all'ultimo giro e perde la Sprint Race del GP Catalunya: vince Aleix Espargaro Aleix Espargaro vince la Sprint Race MotoGP a Barcellona: l'ordine di arrivo.

A cura di Vito Lamorte

Aleix Espargaro vince la Sprint Race del GP Catalunya a Barcellona davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Pecco Bagnaia era primo in classifica ed è caduto all'ultimo giro. Completano la top-5 Jorge Martin ed Enea Bastianini.

Per il campione del mondo in carica sono tre ritiri nelle ultime tre Sprint Race, che perde il secondo posto nella classifica del Mondiale. Era partito bene Bagnaia, che aveva bruciato tutti in partenza e si era portato primo ma col passare dei giri si è rifatto sotto Raul Fernandez. Lo spagnolo si porta al comando sorprendendo tutto ma a metà gara va fuori alla curva 10. Alle loro spalle Marc Marquez risale e, come a Le Mans, riesce a ritagliarsi un posto tra i primi.

Bagnaia cade all'ultimo giro e regala la vittoria ad Aleix Espargaro

Poco dopo cade anche Binder e Bagnaia si ritrova in testa: Aleix Espargaro è riuscito a risalire la china e lotta con Acosta per il secondo posto sul podio. Alle loro spalle Martin e Marquez si danno battaglia. Pecco allunga a mezzo secondo su Espargaro, che allunga a sua volta su Acosta, con la gara che sembra decisa finchè il campione del mondo non finisce lungo all'ultimo giro e regala la vittoria a chi lo segue.

Una Sprint Race davvero incredibile, perché tutti coloro che si sono avvicendati in testa poi sono caduti: un dato davvero clamoroso.

Espargaro vince la sprint race MotoGP a Barcellona: l'ordine di arrivo

Aleix Espargaro Marc Marquez Pedro Acosta Jorge Martin Enea Bastianini Fabio Di Giannantonio Jack Miller Maverick Vinales Marco Bezzecchi Fabio Quartararo

