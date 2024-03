Il Torino manda in tilt l’Udinese, il Monza frena la corsa salvezza del Cagliari Vittoria in trasferta dei granata (0-2) con gol di Zapata e Vlasic. Daniel Maldini regala ai brianzoli il successo sui sardi (1-0). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La sconfitta in casa contro il Torino (0-2) cancella la vittoria di sette giorni fa a Roma contro la Lazio. È il destino beffardo dell'Udinese che in questa stagione non riesce a dare la giusta continuità dei risultati al suo campionato. Un passo in avanti e uno indietro, restando inchiodata in quella zona di classifica che non ti lascia respiro: a 27 punti, appena a +3 sul Frosinone terzultimo (ma i ciociari devono giocare contro la Lazio), non puoi permetterti distrazioni.

Ecco perché il ko in casa contro la formazione di Juric (rete di Zapata e tocco magico di Vlasic) è zavorra che appesantisce (l'ennesima) la possibilità di trarsi d'impaccio dalle situazioni più scabrose in anticipo. Quanto ai granata, il successo in trasferta (nell'attesa che la giornata sia completa) li riporta al decimo posto, in una posizione abbastanza anonima: ai margini della zona Europa, senza mai riuscire a compiere quel saltello in avanti che pure a dispetto del gioco meriterebbe.

Se è dura per l'Udinese, per il Cagliari è anche peggio. Ma i sardi sanno che lacrime e sangue sono l'unica via che conduce alla salvezza. Dopo due vittorie di fila, la rincorsa salvezza subisce un brusco stop. A Monza una splendida conclusione di Maldini dai venti metri s'è infilata come stiletto nel petto dei rossoblù che hanno fatto poco davvero per strappare almeno un pareggio in Brianza.

La squadra di Palladino sale così al nono posto legittimando un torneo di buon livello, che la vede addirittura a ridosso della Fiorentina e del Napoli campione d'Italia. Chi l'avrebbe mai detto? Salernitana-Lecce e Frosinone-Lazio chiuderanno questa sera il poker di anticipi della 29sima giornata. Poi l'attenzione andrà tutta su Verona-Milan e Roma-Sassuolo, con scaligeri ed emiliani impegnati nella lotta per non retrocedere.