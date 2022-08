Il tifoso del Newcastle apre la scatola e trova un regalo speciale: “Sono senza parole” Allan Saint-Maximin è il calciatore del Newcastle protagonista di un gesto molto generoso nei confronti di un tifoso fedelissimo. Al termine del match di Premier League contro il Nottingham Forest lo ha premiato con un dono particolare.

L’espressione stupita del tifoso del tifoso del Newcastle omaggiato da Saint–Maximin con un dono particolare.

L'esordio in Premier League per il Newcastle è stato positivo. La vittoria per 2-0 contro il Nottingham Forest è stato il miglior debutto in campionato che i tifosi potessero augurarsi. Uno di loro è stato anche baciato dalla fortuna e dalla generosità di un calciatore, Allan Saint-Maximin, che ha voluto premiare il sostegno personale ricevuto e l'attaccamento alla maglia con un regalo speciale.

"Con l'enorme supporto che mi date sempre, queste piccole attenzioni sono il minimo che posso fare per ringraziarvi", è il messaggio a corredo del video che il giocatore dei ‘Magpies' ha condiviso sui social network e nel quale mostra quanto sia forte il legame con la platea di fans.

L'esterno francese aveva in mano una scatola di colore nero. Un cofanetto contenente quel ‘pensiero' gentile, quell'attenzione che per un supporter appassionato è tutto. Basta dare un'occhiata all'espressione che aveva stampata sul volto e alla reazione delle persone che erano accanto a lui per spiegare come mai Steve Dutton (è il nome del tifoso) sia rimasto "senza parole" di fronte a quel gesto.

L'episodio di è verificato nel dopo gara, quando Saint-Maximin ha attraversato un'area dello stadio molto simile a una mixed-zone. Solo che ad attenderlo non c'erano giornalisti ma un un gruppo nutrito di tifosi. S'è guardato un po' intorno, ha scrutato tra la folla poi s'è diretto verso un uomo che indossava la maglia bianconera.

Giunto dinanzi a lui, s'è fermato a distanza di sicurezza, gli ha sorriso e ha aperto la confezione che aveva sotto braccio porgendola al fortunato sostenitore. Gli sguardi sono tutti caduti sul contenuto: un orologio G-Shock, dorato e luccicante.

"Sono rimasto totalmente senza parole – ha scritto Dutton su Twitter, mostrando il dono ricevuto dal suo beniamino -. Credevo che sarebbe passato per firmare autografi e scattare qualche selfie… invece sono ancora molto sorpreso. Davvero non so proprio come ringraziare Saint-Maximin".

L’orologio che Allan Saint–Maximin ha regalato a un tifoso fedelissimo del Newcastle.

Non è la prima volta che il calciatore transalpino si rende autore di attenzioni del genere. A novembre dell'anno scorso fece un gesto simile consegnando a un altro tifoso un modello differente di orologio (TAG Heuer Aquaracer). "Bianconero per sempre", ha aggiunto Saint-Maximin al termine di quella giornata felice per la vittoria e per la bella iniziativa.

Un modo per fidelizzare il suo rapporto con l'ambiente e con il club dopo le voci che nelle scorse settimane lo avrebbero voluto al Tottenham oppure al Chelsea.