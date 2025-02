video suggerito

Il surreale inizio di Inter-Fiorentina vissuto da Inzaghi, urla di tutto al calciatore: "Stai muto" Simone Inzaghi impazzisce sin dal primo minuto di Inter-Fiorentina. Il tecnico dei nerazzurri se la prende subito con un difensore della viola e grida di tutto dalla panchina: "Stai muto".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il pareggio del Napoli contro l'Udinese al Maradona era una chance troppo ghiotta per l'Inter di riportarsi a ridosso degli azzurri in vetta alla classifica di Serie A a -1 dalla squadra allenata da Conte. A San Siro l'ostacolo per prendersi questi preziosi tre punti era la Fiorentina che solo quattro giorni fa aveva rifilato un tris durissimo ai nerazzurri. E proprio per questo la pressione sulla partita era tanta e Simone Inzaghi non fa niente per nasconderla. Dalle immagini mostrate dalla rubrica ‘Bordocam' di DAZN viene messo in evidenza proprio l'atteggiamento dell'allenatore.

Simone Inzaghi si mostra nervoso e teso sin dal primo minuto. Tra indicazioni furiose e decise nei confronti dei suoi giocatori, ma anche proteste vibranti verso la panchina della Fiorentina, l'arbitro e il quarto uomo, l'allenatore dell'Inter rischia di perdere completamente il controllo. La posta in palio è altissima e anche per questo motivo forse l'allenatore dell'Inter cerca di dettare subito la sua linea anche agli avversari. Le telecamere lo inquadrano subito quando Inzaghi nota le proteste di Luca Ranieri con l'arbitro per un presunto fallo di Lautaro, e il tecnico esplode.

Il gesto di Inzaghi contro un membro della panchina della Fiorentina: gli chiede di avvicinarsi a lui.

"Ranieri! Ranieri! Stai muto!". È l'urlo rivolto da Simone Inzaghi al difensore della Fiorentina che appena iniziata la partita aveva protestato con il direttore di gara per un tocco di mano di Lautaro appostato quasi vicino a lui. Il tecnico dell'Inter lo vede e lo richiama all'ordine quasi a volerlo catechizzare di non protestare sin da subito. Ma la partita di Inzaghi è caratterizzata anche da altri momenti di tensione, come quello relativo allo sfogo contro un dirigente viola che protestava dalla panchina per l'episodio di Bastoni. Inzaghi sembra quasi invitarlo a raggiungerlo.

Il momento in cui Ranieri fa infuriare Simone Inzaghi per aver alzato il braccio segnalando un possibile fallo all'arbitro.

Simone Inzaghi se la prende con un membro della panchina della Fiorentina

L'allenatore piacentino fa ampi gesti con le braccia fino a quando il quarto uomo e alcuni membri della panchina nerazzurra devono calmarlo: "Mister, giochiamo!". A quel punto il tecnico nerazzurro torna concentrato sulla partita fino al rigore per la Fiorentina. Inzaghi, dopo la decisione dell'arbitro, corre dal quarto uomo e in maniera sarcastica dice: "Spero con tutto il cuore che ci sia". La partita volge al termine e grazie al gol decisivo di Arnautovic nella ripresa Inzaghi può sfogare tutta la sua esultanza liberatoria per questi tre punti pesantissimi.