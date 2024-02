Il Sassuolo esonera Dionisi e si affida a Emiliano Bigica: chi è il nuovo allenatore degli emiliani Cambio in panchina per il Sassuolo: esonerato Alessio Dionisi dopo il K.O. contro l’Empoli, al suo posto l’esordiente Emiliano Bigica. Ecco chi è il nuovo allenatore della formazione emiliana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo la sconfitta nella sfida salvezza con l'Empoli, il Sassuolo ha deciso di esonerare Alessio Dionisi e nominare come nuovo allenatore Emiliano Bigica alla prima esperienza da tecnico in Serie A. Ad annunciarlo la società emiliana con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali: "L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica" si legge infatti nel breve comunicato diffuso dal club neroverde.

A guidare la squadra, invischiata nella lotta per non retrocedere avendo al momento gli stessi punti di Verona e Cagliari che occupano rispettivamente la terzultima e la penultima posizione in classifica, sarà dunque il 50enne barese Emiliano Bigica che dopo un'ottima carriera da calciatore (il meglio lo ha dato con le maglie di Bari e Fiorentina) ha accumulato una grande esperienza da allenatore nelle giovanili divenendo una vera e propria istituzione del campionato Primavera: dopo l'esperienza sulla panchina dell'Italia Under-17 il classe '73 ha prima guidato la formazione Primavera della Fiorentina (vincendo una Coppa Italia) per poi passare a quella del Sassuolo nel 2020 nella quale ha lanciato tanti talenti e che ha guidato fino alla promozione odierna a tecnico della prima squadra al posto dell'esonerato Dionisi.

Una decisione quella del Sassuolo che punta dunque a dare una svolta alla stagione fin qui negativa della squadra che ora rischia seriamente la retrocessione. Una svolta, probabilmente, anche dal punto di vista tattico dato che, contrariamente al suo predecessore, Emiliano Bigica predilige il classico 4-3-3. Per capire questa svolta tattica sarà immediata basterà attendere solo qualche giorno dato che il suo esordio sulla panchina del Sassuolo arriverà il prossimo 28 febbraio, cioè quando al Mapei Stadium sarà recuperato il match della 21ª giornata contro il Napoli (anch'esso reduce da un freschissimo cambio in panchina con l'arrivo di Calzona al posto di Mazzarri).