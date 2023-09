Il Sassuolo ci prende gusto, dopo la Juve mette KO l’Inter: Berardi firma la 1ª sconfitta nerazzurra Avanti con Dumfries a fine primo tempo, il crollo nerazzurro col Sassuolo arriva nella ripresa: prima Bajrami su errore di Sommer, poi una perla di Berardi condannano l’Inter alla prima sconfitta stagionale.

A cura di Alessio Pediglieri

In avanti con Dumfries a fine primo tempo, l'Inter si perde nella ripresa di San Siro con il Sassuolo che in 9 minuti rifila due gol e si prende la vittoria, meritatamente. Prima Bajrami, poi Berardi, mettono KO gli uomini di Inzaghi, che prova il tutto per tutto nel finale, inutilmente. Così arriva la prima, amarissima, sconfitta stagionale mentre i neroverdi di Dionisi si trasformano in ammazzagrandi: dopo la Juve, anche l'Inter deve uscire a testa bassa.

L'Inter con i migliori in campo parte forte a San Siro: obiettivo, rispondere subito al Milan arrembante di Cagliari, ma il Sassuolo è avversario ostico e regge perfettamente l'impatto iniziale del match a tinte nerazzurre. Così sia Sommer sia il rientrante Consigli non si ritrovano impegnati nei primi 20 minuti di gioco.

L'unica scossa arriva per una incursione di Pinamonti che trova impreparata la difesa nerazzurra che salva tutto grazie ad una scivolata di Darmian che rischia il fallo da ultimo uomo. Le emozioni latitano, la squadra di Inzaghi fa la partita ma solamente a momenti, col Sassuolo che approfitta a gestire la gara senza dover snaturare il proprio gioco. Poco dopo la mezzora ci prova Thuram di testa a impensierire Consigli non trovando però lo specchio.

Il primo tempo si spegne sulla manovra nerazzurra: i giocatori di Inzaghi gestiscono possesso senza entrare in apnea ma le azioni pericolose si contano sulle dita di una mano. Il più attivo in avanti resta Thuram ma il francese non è mai realmente pericoloso. Così il tabellino resta inchiodato su uno scialbo 0-0, che si sblocca solamente nel recupero grazie ad una conclusione di Dumfries che, dopo un dribbling in area supera Consigli e porta le squadre al riposo con l'Inter in vantaggio.

Dionisi e Inzaghi ripresentano le stesse formazioni del primo tempo, senza mettere mano alla panchina, con un brivido per il Sassuolo sul pressing nerazzurro che sfiora il raddoppio per una disattenzione difensiva inspiegabile: solo i pungi di Consigli evitano il peggio. Così l'Inter non riesce a chiudere e arriva puntualmente la classica punizione con la rete di Bajrami: Sommer si addormenta sul proprio palo e la palla entra inesorabilmente.

Il Sassuolo continua il suo gioco, l'Inter si perde e perde la testa e nove minuti dopo subisce il clamoroso raddoppio neroverde che ribalta il match: a risolvere la situazione è una straordinaria invenzione di Domenica Berardi. In questo caso, il tiro è imprendibile: dal vertice sinistro scarica un tiro secco sul secondo palo. Inzaghi prova il tutto per tutto, con Inzaghi che stravolge la squadra per l'ultima parte di match, vissuta in totale apnea. Con il rischio di prendere un passivo ancor più pesante, evitato grazie ad un ottimo intervento di Sommer che riscatta in parte la propria prestazione.