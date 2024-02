Il ritorno in campo di Abraham è sempre più vicino ma il futuro è in bilico: può lasciare la Roma Mancano poche settimane al rientro in campo di Abraham, reduce da un infortunio lungo otto mesi. Ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione in giallorosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dopo otto mesi Tammy Abraham è pronto per tornare in campo: l'attaccante della Roma è stato costretto a saltare tutta la stagione a causa di un infortunio terribile al ginocchio che lo ha colpito a giugno, nell'ultima giornata dello scorso campionato. Da allora non ha più giocato, ma presto potrà tornare assieme ai suoi compagni per aiutare i giallorossi nel finale di campionato.

La rottura del legamento crociato anteriore gli ha impedito di cominciare questa stagione e ha portato la Roma a puntare tutto sul prestito di Romelu Lukaku per riempire lo slot lasciato vuoto in attacco. Secondo il DailyMail però non manca tanto al ritorno in campo di Abraham: l'attaccante è tornato ad allenarsi a Trigoria e giorno dopo giorno sta raggiungendo la forma fisica ideale per poter tornare a giocare.

Dovrà lavorare ancora un po' per rientrare in tutta sicurezza ed evitare brutte ricadute, ma nel giro di poche settimane De Rossi poterà contare anche su di lui nelle rotazioni dei giallorossi. Ma la ripresa dall'infortunio non gli spalanca davanti un felice futuro con la Roma, viste le sirene di mercato che potrebbero portarlo lontano dalla capitale.

Abraham ha ancora due anni di contratto che lo legano al club dei Friedkin, ma non è da escludere che in estate possa salutare tutti per tornare in Premier League dove diverse squadre lo monitorano da tempo. Tutto dipenderà da come tornerà a giocare, se riuscirà ancora a segare tanti gol o se sarà frenato dal post-infortunio.

Anche l'addio di Mourinho e l'arrivo in panchina di De Rossi (per il momento fino alla fine della stagione) contribuiscono a rendere meno chiaro il futuro dell'attaccante inglese. In Inghilterra non mancano gli estimatori, come Manchester United e il grande ex Chelsea, ma ci sono tante squadre alla ricerca di un attaccante che potrebbero fare un pensiero per lui e spaventare la Roma.