La Serie A potrà iniziare con la presenza del pubblico allo stadio. Dopo l'ottima organizzazione di Roma, sottolineata anche dalla Uefa, che ha ospitato le tre gare degli azzurri agli Europei, l'Italia riparte da qui per riorganizzare l'inizio del massimo campionato italiano. Dalla prossima stagione infatti, saranno allentate le misure anti-Covid previste lo scorso anno in cui gli stadi sono rimasti completamente chiusi al pubblico per tutta l'annata. Le partite saranno aperte ad una determinata percentuale di tifosi.

Ad annunciarlo è stato il Sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa, che nel corso di Punto Nuovo Sport Show, programma trasmesso sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, ha evidenziato questo aspetto. "Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza – ha detto nel corso del suo intervento – La Serie A ripartirà la prossima stagione con il 25% di pubblico in presenza". Costa ha anche annunciato l'inizio ufficiale del campionato: "Inizierà il 22 agosto". Parole importanti e attese da tempo dal calcio italiano.

Costa appoggia Draghi sulla finale degli Europei a Roma

L'ottima gestione e organizzazione del pubblico dell'Olimpico in vista delle prime tre gare degli Europei, ha convinto anche il ministro Speranza. Si era sempre parlato della presenza dei tifosi a Roma per l'evento organizzato dalla Uefa come una sorta di prova generale per il campionato. Ebbene la prova è stata superata e la Serie A potrò finalmente aprire i battenti al pubblico a partire dal prossimo 22 agosto. "Ci sarà una graduale progressione nelle settimane successive con incremento percentuale – ha proseguito Costa annunciando che il numero dei tifosi aumenterà progressivamente – La prossima stagione, quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini"

Costa, nel corso del suo intervento, ha anche appoggiato il Premier, Mario Draghi, che si è detto favorevole allo spostamento della finale degli Europei da Londra a Roma per via dell'alto numero di contagi che si sta verificando nelle ultime settimane in Inghilterra. "Parole estremamente ragionevoli – ha detto – Oggi l'Italia si trova in una situazione favorevole dal punto di vista dei dati epidemiologici. Stiamo tornando gradualmente alla normalità e dobbiamo continuare a vaccinarci". Sempre per quanto riguarda l'Inghilterra e la finale degli Europei a Londra: "Non vedo alternative a Londra per le gare – ha concluso – Mi auguro che tutto rimanga così, sarebbe un bene per tutti che non ci siano situazioni complicate in Europa".