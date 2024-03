Il pilota di F1 Pierre Gasly entra nel mondo del calcio: è il nuovo co-proprietario del Versailles Il pilota di Formula 1 Pierre Gasly ha investito nel mondo del calcio: il driver dell’Alpine è diventato co-proprietario del FC Versailles che milita nella Serie C francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del Gran Premio d'Australia della Formula 1 2024 il pilota Pierre Gasly ha annunciato il suo ingresso nel mondo del calcio professionistico. Il 28enne dell'Alpine ha infatti acquistato delle quote dell'FC Versailles, squadra militante nello Championnat National (la Serie C francese), diventandone co-proprietario.

Ad annunciarlo è stato lo stesso driver transalpino con un post pubblicato sui propri profili social: "Appassionato di calcio sin dalla mia infanzia, sono orgoglioso di diventare co-proprietario del FC Versailles. Investendo in questo club al fianco di Alexandre e Fabien, sono orgoglioso di impegnarmi a contribuire al suo sviluppo a lungo termine, portando importanti valori dello sport di alto livello con uno spirito di competizione elevato per sostenere le massime ambizioni della squadra! Questo è l'inizio di una storia molto bella. Forza Versailles!" ha difatti scritto Pierre Gasly a corredo di una foto che lo vede impegnato a firmare il contratto che mette nero su bianco il suo ingresso nella proprietà del club francese.

In un momento in cui, a causa di un'Alpine non molto competitiva, il pilota francese sta attraversando uno dei periodi più difficili della sua carriera in Formula 1, arriva dunque l'annuncio di questa nuova vettura in quello che è lo sport che ama più di tutti dopo, ovviamente, le corse automobilistiche. Anche in questo caso però dovrà fare i conti con una situazione non semplicissima dato che il suo FC Versailles, quando mancano nove giornate al termine del campionato, è impegnato nella lotta per non retrocedere con un vantaggio sulla zona retrocessione che è attualmente soltanto di tre punti.

Il suo debutto ufficiale da co-proprietario della squadra francese arriverà il giorno successivo alla gara del GP d'Australia quando cioè il suo Versailles sarà impegnato nel difficile match casalingo contro il Niort che occupa attualmente la seconda posizione in classifica. Pierre Gasly invece, almeno per questa stagione, eviterà lo scontro con la squadra della sua città di origine dato che il Versailles ha già affrontato il Rouen (che milita anch'esso nello Championnat National) sia nel girone d'andata che in quello di ritorno.

