Il passato di Maddison disturba il suo passaggio al Tottenham: costretto a cancellare dei tweet James Maddison sta per firmare col Tottenham dopo 5 anni al Leicester ma il giocatore inglese prima del trasferimento ha dovuto rimuovere alcuni tweet. Risalivano a 10 anni fa e insultavano gli stessi Spurs e Gareth Bale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Tottenham sta accelerando in maniera concreta sul mercato. Il club londinese sta provando a chiudere diversi colpi per potersi presentare nel migliore dei modi alla prossima stagione in Premier League. Gli Spurs hanno infatti prima ufficializzato l'arrivo di Guglielmo Vicario dall'Empoli per quasi 20 milioni di euro per poi tuffarsi si un altro acquisto: James Maddison. Il giocatore è retrocesso col Leicester nella passata stagione nonostante un buon rendimento con le Foxes.

Ben 10 goal e 9 assist messi a referto dal classe 1996, pronto a replicarsi anche a Londra dopo i cinque anni trascorsi proprio con il Leicester che ora dovrà ripartire dalla Championship. Maddison però prima di firmare si è dovuto sottoporre a un'autentica cancellazione del suo passato. I tifosi infatti, appena saputo dell'investimento del Tottenham, sono andati a ripescare alcuni tweet dall'account del giocatore risalenti al 2012 e 2013. Maddison insultò pesantemente il Tottenham ma anche Gareth Bale, autentica stella degli Spurs in quegli anni. Ecco perché il giocatore ha dovuto prontamente rimuovere quei tweet per non finire subito nella bufera.

Il primo tweet riportato dal Sun.

Ciò che era scritto era abbastanza pesante e neanche un ingente investimento poteva eliminare dagli occhi dei tifosi quelle frasi. Nelle casse del Leicester finiranno 40 milioni di sterline, pari a poco più di 46 milioni di euro: accordo pronto ad essere ratificato con l'ingaggio già pianificato. Ecco perché nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse succedere qualcosa di simile. Come riporta il ‘Sun' il giocatore si era spunto oltre in quegli anni commentando alcune partite del Tottenham: "Odio Gareth Bale con passione, calmati scimmia, Wilshere è 10 volte meglio di te scimpanzé".

Il secondo tweet oggetto di discussioni scritto dal giocatore.

Frasi pesantissime rivolte nei confronti del gallese che hanno portato il popolo Spurs a chidergli quantomeno di rimuoverle prima della firma. Ma non è tutto dato che in un altro tweet il giocatore aveva ancora scritto: "Spero che Luis Suarez distrugga il Tottenham oggi, non mi piacciono gli Spurs! Soprattutto quella scimmia di cui parlano tutti!". Maddison ha commesso forse qualche leggerezza di troppo in gioventù e ha così dovuto rimuovere prontamente quei tweet prima dell'ormai imminente annuncio ufficiale. Dopo le visite mediche e firma sul contratto che legherà Maddison alla squadra guidata dal nuovo tecnico Ange Postecoglou, il giocatore sarà finalmente un giocatore del Tottenham: ma che fatica!