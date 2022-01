Il nuovo protocollo anti-Covid della Serie A: con 13 calciatori si gioca o 3-0 a tavolino Il Consiglio della Lega Serie A ha deliberato il regolamento per la gestione dei casi di positività al Covid e il rinvio gare.

A cura di Vito Lamorte

Il 6 gennaio 2022 è stato approvato il nuovo protocollo ufficializzato dalla Lega Serie A per quanto riguarda la gestione dei casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra e il rinvio gare di campionato. Il Consiglio ha deliberato il regolamento che stabilisce come i club con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (di cui almeno un portiere) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 negativi ai test entro le 24 del giorno precedente. Qualora il club abbia questa situazione e non si presenti in campo varrà l'articolo 53 delle Noif (0-3 a tavolino).

(in aggiornamento)