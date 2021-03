Un rigore non dato per un fallo di Marchesin (portiere del Porto) su Cristiano Ronaldo e le proteste di tutta la panchina, ma soprattutto della dirigenza bianconera, per quel rigore finale non assegnato per presunto fallo su De Ligt. La Juventus è furiosa al termine della sfida di Champions League contro il Porto che ha sancito l'eliminazione della squadra di Pirlo. In particolare Pavel Nedved che ha scagliato la sua rabbia dando un calcio su un cartellone pubblicitario a bordo campo. Le decisioni finali dell'arbitro Kuipers non sono piaciute ai vertici del club bianconero già amareggiato per il risultato finale.

Al triplice fischio, anche lo stesso Andrea Pirlo ha chiesto spiegazioni al direttore di gara sul perché non sia andato a vedere al Var l'intervento falloso sul difensore olandese. Sarebbe stato un penalty che avrebbe potuto dare alla Juventus un calcio di rigore fondamentale per il passaggio del turno (rivedendolo, non c'era alcun fallo su De Ligt). E forse Cristiano Ronaldo con il tiro dagli 11 metri avrebbe potuto cancellare la sua bruttissima partita. Sui social anche i tifosi della Juventus si sono scagliati contro Kuipers soprattutto per l'intervento di Rabiot che ha portato alla punizione con cui il Porto ha potuto realizzare il gol del momentaneo 2-2.

Nedved prende a calci un cartellone pubblicitario

Alla Juventus non è piaciuta la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara e la decisione di fischiare rigore per il Porto dopo quell'intervento dubbio di Demiral. Un nervosismo tale da portare Pavel Nedved, vice presidente dei bianconeri, a scendere dalle tribune dell'Allianz Stadium e spostarsi fino a bordo campo per seguire gli ultimi minuti della partita. Il ceco con quel calcio ai cartelloni pubblicitari ha dimostrato tutta la frustrazione del club bianconero per non riuscire a superare l'ostacolo Champions League. Il mancato passaggio del turno costituisce l'ennesimo flop stagionale dei bianconeri, per il secondo anno di fila. Ma soprattutto, in un campionato già compromesso, potrebbe lasciare alla Juventus la Coppa Italia come unico obiettivo.

Sicuramente più pacata invece la reazione dell'allenatore bianconero che solo al termine della partita si è avvicinato alla terna arbitrale per cercare di chiedere spiegazioni, ma Kuipers non ha voluto ascoltare nessuno, né dare risposte. Anche questo atteggiamento del direttore di gara non è piaciuto alla Juventus che avrebbe voluto avere un confronto con l'arbitro olandese finito inevitabilmente nell'occhio del ciclone. Sicuramente in alcune occasioni, Kuipers avrebbe potuto gestire meglio la situazione.