Il Napoli valuta il clamoroso esonero di Mazzarri prima del Barcellona: due possibili sostituti La panchina di Mazzarri traballa, potrebbe essere esonerato prima della Champions: il Napoli riflette sul nuovo allenatore, in pole ci sono Calzona e Giampaolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

I risultati deludenti del Napoli in campionato potrebbero portare a una nuova repentina rivoluzione: la panchina di Walter Mazzarri traballa pericolosamente e su di lui si allunga l'ombra dell'esonero. Aurelio De Laurentiis starebbe valutando una soluzione lampo da attuare già prima della partita di Champions League contro il Barcellona, con Calzona e Giampaolo scelti come primi della lista.

Il ritorno a Napoli di Mazzarri non ha dato alla squadra la scossa che tutti aspettavano: l'allenatore è stato chiamato in causa dopo l'esonero di Rudi Garcia avvenuto lo scorso novembre, ma a pochi mesi di distanza rischia di subire la stessa sorte del francese. L'1-1 casalingo contro il Genoa avrebbe fatto spazientire il numero uno dei partenopei che valuta il secondo cambio di tecnico, una situazione clamorosa per i Campioni d'Italia in carica.

Gli azzurri sono noni in classifica, lontani dall'Europa e sembrano l'ombra sbiadita della squadra che con Luciano Spalletti era riuscita a cucirsi il tricolore sul petto. Nessuno si aspettava una stagione così turbolenta e ovviamente sarebbe stato impossibile prevedere il crollo verticale che ha colpito tutta la squadra.

Per sperare nel cambio di marcia De Laurentiis sta valutando un nuovo cambio di allenatore che potrebbe avvenire a stretto giro, già prima dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona prevista la prossima settimana. La lista di nomi si è ridotta a due: il più caldo nelle ultime ore è quello di Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia.

I contatti sono diventati più fitti in mattinata, dato che è il profilo che piace di più al presidente. Calzona ha lavorato in passato con Sarri e Spalletti e sarebbe disposto a traghettare il Napoli fino alla fine di questa stagione mantenendo però il doppio incarico con la nazionale.

L'altra pista è quella che porta a Marco Giampaolo, un nome che era già circolato per i partenopei. Dopo l'esonero avvenuto con la Sampdoria nel 2022 l'allenatore è rimasto senza squadra e dopo oltre un anno e mezzo sarebbe disposto a mettersi di nuovo in gioco in una piazza caldissima che potrebbe vivere l'ennesima rivoluzione in questa sfortunatissima stagione.